Inician los trabajos para exhumar a tres represaliados de As Pontes

"Recoñecer a verdade, modificar as actas de defunción e repoñer a súa dignidade" son solo algunas de las razones de peso que esgrimen los familiares de tres represaliados de As Pontes para que estos puedan ser exhumados por fin de una fosa común del cementerio de A Capela.

Los trabajos para recuperar sus cuerpos comenzaron este miércoles con la primera toma de contacto entre los allegados y parte del equipo interdisciplinar de la USC que se encargará de las tareas -la Xunta firmó un convenio con la universidad para poner en marcha el Plan Cuatrienal de Memoria Democrática, en el que se incluye esta exhumación y otras en Lousame y Celanova, además del estudio histórico de otras tres en Serantes, Narón y Ribeiras do Sor-.

Los tres ponteses que habrían sido fusilados el 19 de agosto de 1936 son Francisco Guerreiro Guerreiro, de 43 años y de O Freixo; Xaquín Antón Rodeiro, natural de la parroquia de A Vilavella y vecino de O Freixo de 27, y Manuel Franco Bermúdez, de Maciñeira en Saa (Vilavella) de 36.

"Meu tío tiña once anos e recordaba que chegara a Garda Civil diante da casa preguntando polo seu pai. Foino buscar á horta e dixéronlle os gardas que tiña que acompañalos ás Pontes. Déronlle a oportunidade de escapar, pero non o fixo", relató José Guerreiro, nieto de Francisco, mientras su primo Xesús asentía.

Hasta ahora, esta familia pontesa no habían tocado el asunto por respeto a los hijos del represaliado, ya que "tiñan moito medo e non querían revivilo", manifiestan las nuevas generaciones.

La escena que vivió Francisco fue muy similar a la de Xaquín Antón. Su nieta, María Jesús, recordaba la historia que le habían contado a ella: "Foron buscalo á casa, tiña a meu pai dun ano nos brazos, entregoullo á miña avoa e marcharon con el", explicó, indicando que después los tuvieron detenidos durante dos o tres días en el edificio del colegio Santa María junto a Manuel Franco Bermúdez y tres vecinos más "para decidir que facían con eles".

Muesca en el muro de piedra del cementerio hecha por un proyectil. M.MANCEBO

Los otros tres pudieron escapar saltando de la camioneta cuando los trasladaban. "Francisco, Xaquín e Manuel non escaparon, pero non porque tivesen medo, senón porque non se sentían culpables de nada", analizaba ayer Guerreiro, recordando que aunque tenían alguna vinculación política -su abuelo era concejal del PSOE y todos eran contrarios al régimen- no eran más que "tres labradores".

Los familiares, que conocen algunos detalles por los testimonios de los vecinos, tienen claro que las actas de defunción "foron falsificadas". "Son todas do mesmo día e coa mesma letra, pero non pon en ningún lugar que foron fusilados e mesmo o funcionario que as cubriu debía de estar tan nervioso que se equivocou e escribiu Guerreiro Rodeiro e tivo que corrixilo", relataron ayer en su visita a la zona del camposanto donde se cree que está la fosa común. Precisamente, en ese lugar aún se pueden observar unas muescas en el muro de piedra que pertenecerían a los proyectiles que acabaron con la vida de los tres ponteses.

En 2008, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hizo unos trabajos de prospección en la zona sin éxito. "Fixeron unha cata, pero non atoparon a fosa", aseguró María Jesús, que quiere esclarecer los hechos también por su padre "que faleceu en 2013 e quedou con esa ilusión".

Todos desean que ahora haya más suerte para que los profesionales de la USC que se encarguen de la documentación histórica, labores arqueológicas, pruebas forenses y análisis de ADN consigan en aproximadamente un año darles un final digno.