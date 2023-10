La industria auxiliar exige salidas laborales: "Somos os primeiros en quedar atrás"

Los trabajadores de las empresas auxiliares de Endesa en As Pontes retomaron este miércoles las movilizaciones ante la cuenta atrás de la vigencia de sus contratos, que expiran a finales de noviembre, y la ausencia de medidas concretas de futuro para ellos por parte de las administraciones y la eléctrica.

"Somos os primeiros en quedar atrás. Isto non é unha transición xusta. Non hai garantías de emprego para ningún. Non temos nada e non houbo avances", denunciaron este miércoles, al tiempo que urgieron, una vez más, la reunión que está solicitada con el Gobierno, a través el Instituto de Transición Justa, la Xunta de Galicia, el Concello de As Pontes, los sindicatos y Endesa para hablar de su futuro. Hace casi dos años que no se sientan todas las partes juntas en la misma mesa para abordar la situación.

Los trabajadores iniciaron este miércoles las protestas con una concentración frente al consistorio de As Pontes a primera hora de la mañana y luego se trasladaron a Ferrol, donde se movilizaron frente al edificio de la Xunta en la Praza de España. Esperaban poder reunirse con la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, pero finalmente no fue así. "Dixéronnos que non estaba", indican.

Calendario: reunión el 24 y asamblea el 25

Los sindicatos fueron convocados este miércoles a una reunión el próximo día 24 con la Xunta, el Concello y Endesa. "A nós a que nos importa é a outra reunión, a que solicitamos para falar do tema laboral. Esta é solo para falar dos proxectos e do seu estado", dicen desde los sindicatos, y anuncian que al día siguiente, el 25, se convocará una asamblea por parte de la coordinadora de la industria auxiliar.



Más protestas



El objetivo de la asamblea es valorar nuevas movilizaciones para visibilizar el conflicto laboral y presionar para que se celebre la reunión con todas las partes.