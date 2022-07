Indignación en A Balsa tras dar negativo en tuberculosis 24 reses que se sacrificaron

Los ganaderos afectados por un supuesto brote de tuberculosis bovina localizado en A Balsa, en Muras, a principios de año, mostraron este jueves su indignación tras conocer que las 24 reses sacrificadas tras reaccionar a las pruebas en piel de tuberculina han dado negativo en la enfermedad en el cultivo que se les hizo post mortem en el matadero.

"Sintes impotencia. Na inspección de febreiro 24 vacas reaccionaron, pero os propios veterinarios dicían que era normal, porque na Balsa o mínimo para considerar que son positivas é dous milímetros cando o límite normal é ata catro, e todo porque aquí temos antecedentes. E despois nas probas que lles fan xa mortas viñeron todas con resultado negativo e mentres estamos inmobilizados, que non podemos comprar nin vender, só mover as reses para o matadoiro", explica uno de los afectados por este foco.

Los ganaderos lamentan estar marcados por el brote que en 2019 afectó al ganado que comparte pasto en la zona, obligando a vigilar a más de 700 reses de unas 20 explotaciones y a sacrificar una treintena de animales. En esta ocasión, son una decena las granjas y unos 400 los animales que están afectados por el foco localizado en febrero.

El sacrificio de los 24 ejemplares vino marcado por la normativa al haber antecedentes de la enfermedad en la zona. "Preguntamos canto ían durar eses antecedentes e dixeron que tantos anos como duren as vacas que tiveron contacto coas que deron positivo", lamentan, al tiempo que ven que no hay salida al final de este túnel.

"Estas vacas reaccionaron, pero non teñen por que ser positivas. A que reaccionaron? Por eso pedimos a comparada, porque hai moitos patóxenos. Unha segunda proba para asegurarse antes de sacrificalas", demandan. Critican además que hay afectados que aún no recibieron la indemnización por estos animales, por los que "che dan 500 ou 600 euros como moito, e no matadeiro, ao ir marcados, páganchos moito menos".

Los ganaderos afectados están a la espera de que les hagan próximamente otras pruebas a toda la cabaña para terminar el seguimiento de este brote y poder recuperar la carta verde.

Desde el Concello de Muras mostraron también su indignación por unos hechos que consideran que "matan o rural". "Haberá que poñer un punto de inflexión no procedemento nestes casos, porque a normativa que vén de Europa non se axusta á realidade do campo", explicó el edil de Medio Rural, Mario Rouco.