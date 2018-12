Inclusión laboral feita realidade

Dende 1992 as persoas con discapacidade teñen un día marcado no calendario, o 3 de decembro, pero como acostuman a dicir, "tamén se nos ten que ver os 364 días restantes". Nesta ocasión, o lema resumiuse no empoderamento da xente con diversidade funcional, coa fin de garantir un desenvolvemento sostible, igualitario e inclusivo.

Nestes 26 anos de loita traballouse pola inclusión social a través de, entre outras medidas, os postos de emprego e Lorena Rey é bo exemplo diso. A alegría e entusiasmo por calquera actividade que se lle presenta son constantes na figura desta moza vilalbesa, quen non sabe de obstáculos e, se o sabe, axiña os elimina.

Lorena é unha máis do cadro de persoal da estación de ITV de Vilalba dende maio deste ano, onde recoñece que "o paso moi ben". Para o centro ocupacional de Vilalba é o primeiro caso de integración nunha empresa, pero non é o primeiro achegamento que fai Lorena ao mundo laboral. "Antes estiven facendo prácticas no Parador de Vilalba a través do Programa de Garantía Social e no Spa de Santaballa, como camareira de habitacións", explica con luxo de detalles quen con 31 anos, "32 para o 9 de abril", pode presumir de facerlle fronte ás barreiras que se lle poidan poñer diante como persoa con diversidade funcional.

Ademais, non dubida en formarse nos cursos que ofrecen diversas entidades externas ao centro, como informática ou poda e silvicultura, máis alá dos habituais obradoiros que se ofertan no centro ocupacional.

Pero se tivese que elixir un preferido, non sabería. "Gústame todo, bailar, pintar, a carpintería, a xardinería e o bádminton", afirma unha muller multidisciplinar que tamén pasou polas táboas grazas á obra que interpretaron dende a escola de teatro o pasado ano, ‘A consulta do doutor’.

O resto dos días, de 15.00 a 19.00, céntrase no servizo de limpeza da ITV, pero sen perder o forte vínculo que a une ao centro ocupacional, do que insiste que "ten uns profesionais moi bos, iso si que hai que dicilo".