Un incendio iniciado de madrugada calcina 23 hectáreas en As Pontes

La Consellería de Medio Rural ha informado de un incendio forestal activo en el municipio de As Pontes, que afecta por el momento a 23 hectáreas.

El fuego se inició en torno a las 5.30 horas de la madrugada de este domingo en la parroquia de O Freixo y Medio Rural lo dio por controlado a primera hora de la tarde de este domingo.

Para las labores de extinción se movilizaron tres agentes, ocho brigadas, siete motobombas, una pala y dos aviones, indica Medio Rural.

ACTIVO un lume no concello das Pontes de García Rodríguez, parroquia do Freixo, que afecta unhas 20 hectáreas provisionais. #IFOFreixoAsPontes — incendios 085 (@incendios085) April 9, 2023

Primera ola de incendios del año en la provincia de Lugo

El combo de fuerte viento y altas temperaturas que se registró el pasado29 de marzo fue el desencadenante de la primera gran ola de incendios de este año en la provincia de Lugo, donde se llegaron a originar en menos de 24 horas hasta cuatro fuegos diferentes que obligaron a desalojar a decenas de vecinos. En total ardieron casi 1.600 hectáreas entre A Montaña, A Mariña y la Ribeira Sacra.

El más preocupante de todos fue el que afectó a los municipios de Baleira, A Fonsagrada y Ribeira de Piquín, donde el fuego ha arrasdo 1.400 hectáreas. Se inició en la parroquia baleiresa de Cubilledo el martes alrededor de las 17.00 horas y, aunque en un principio parecía no revestir gravedad, las fuertes rachas de viento avivaron unas llamas que rápidamente se extendieron hacia A Fonsagrada y Ribeira de Piquín.

La Unidad Militar de Emergencias se ha desplazado hasta la zona para sumarse a las labores de extinción y poco después de las 11.00 horas de este jueves, el fuego quedó estabilizado, según Medio Rural. La Xunta confía en que "a lo largo" de la jornada pueda darse por controlado.

Según el conselleiro, José González, "no hay llamas ni en el perímetro ni en el interior" de la zona quemada por el incendio desatado en Cubilledo.

Todos los avances permitieron desactivar la situación 2 de emergencias al remitir el peligro para los núcleos de población.

Todo apunta a que el origen fue la negligencia de un particular durante una quema. El autor ha sido identificado, según indicó el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, quien afirmó que es "innegable" que hay una nueva tipología de fuegos, más virulentos y vinculados con el cambio climático, pero que este, en concreto, no tiene "nada de anómalo" y "desgraciadamente" es un fuego "clásico, convencional".