Controlado el incendio que devoró las naves de reciclaje de Ambigal 360 en Vilalba

Eran cerca de las seis de la tarde del jueves cuando un trabajador del Distrito X de Medio Rural en el polígono industrial de Vilalba se percató de que salía humo de la nave de enfrente, la empresa de reciclaje de plásticos, cartones y papel Ambigal 360. Inmediatamente alertó al personal que aún estaba trabajando en el interior de estas instalaciones y, casi sin tiempo para reaccionar, se desató el caos en Sete Pontes.

Las llamas se propagaron con gran celeridad y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia más próximos, el fuego consumió en menos de dos horas las dos naves de las que disponía la firma de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos en la Rúa do Acivro, por lo que las intervenciones se centraron en que el fuego no se propagase a las naves aledañas. Alrededor de las tres de la madrugada la situación estaba controlada, aunque el incendio todavía no había sido extinguido.

Los medios se fueron retirando gradualmente tras trabajar de madrugada. La Axencia Galega de Emerxencias sumó un dron y, a primera hora de la mañana, continuaban trabajando a destajo en la extinción del incendio efectivos del Grupo de Apoio Loxístico e Intervención (Gali) y los Bombeiros de Vilalba.

La voracidad del incendio llevó a que se activase el nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga), por lo que además de los medios próximos, como los bomberos de Vilalba o las carrocetas de Medio Rural que tienen su sede en Sete Pontes, también se desplazasen bomberos de otros parques de la provincia –Sarria, Lugo y Barreiros–, así como los del parque pontés del Eume y efectivos del GES Monterroso y del de Friol-Palas. Así mismo, intervino el helicóptero de la lucha contraincendios con base en Marroxo.

Agentes de la Policía Local de Vilalba y de la Guardia Civil cortaron al tráfico todas la calles laterales para minimizar los riesgos y facilitar las labores de los equipos de extinción, que al cierre de esta edición continuaban trabajando en la zona, localizada en la primera fase del polígono, que data de los años 80.

"Teñen o incendio confinado nesas dúas naves, o perigo era que se estendese a outras e afortunadamente e entre a intervención dos bombeiros, doutros medios e a colaboración de empresas conseguiron confinar ese incendio", confirmaba a pie de fuego el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, que hacía hincapié en que eran dos las naves más amenazadas, una de automoción, Mercauto, y otra de tornería, Soluciones Metalúrgicas Integrales 1980 (SMI), "perigosas polo tipo de materiais que almacenan".

De hecho, trabajadores y voluntarios se afanaron en retirar material de ambas empresas en un esfuerzo por minimizar riesgos y daños.

"Agora hai que enfriar esas dúas e mantelo confinado ata que se consiga extinguir", apuntaba también Villanueva, incidiendo en que, hasta que se dé por apagado, "sempre hai perigo", recordando que el material almacenado tiene una consumición lenta y acumula mucho calor.

"Había cinco traballadores dentro e avisáronnos doutra nave, viron o fume e saíron inmediatamente", detallaba por su parte la alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, sobre el inicio del incendio en Ambigal 360, empresa instalada en el polígono desde 2014.

Veleiro agradeció "a rapidez e o traballo dos bombeiros, que están pretiño, dos servizos municipais de emerxercias..." y de una larga lista de efectivos movilizados por el 112 a la que se sumaron incontables voluntarios.

Y es que la solidaridad fue máxima, y para ayudar en la medida de lo posible acudieron camiones de recogida de leche de Lactalis y Entrepinares o tractores y cisternas de Vispalia y Ramudo.

"Viñemos cun tractor e unha cisterna de 16.000 litros para axudar", explicaba David Ramudo, que dispone de una nave en el polígono y que acudió a cargar auga en varias ocasiones a "un depósito a dous ou tres quilómetros de aquí", realizando descargas en distintos puntos para enfriar y controlar las llamas.

También fue máxima la implicación de trabajadores y empresarios del polígono, e incluso de algunos vecinos del pueblo, que se movilizaron ante la envergadura de lo que ocurría en el parque empresarial, donde una gran nube de humo negra era visible en muchos kilómetros a la redonda.

ACTUALIZACIÓN: A esta hora, o lume está controlado aínda que non apagado.



O #GALI da #AXEGA colabora con material de iluminación e cun dron para prestar apoio no seguemento aéreo das tarefas de extinción, ás que se uniron os #BombeirosMonforte. pic.twitter.com/X4Zkaw1zsD — 112Galicia (@112Galicia) April 14, 2023

"É unha desgraza e hai que colaborar en todo o que se poida, aquí viñemos con todos os medios que tiñamos ao noso alcance para intentar axudar", apuntaba al pie del cañón Iván Hermida, de la empresa Grupo Forma-t.

"Foi moi importante toda esta axuda para que non se estendese, que era o gran perigo... Axudou tamén a dirección do vento, porque podería ter sido moito peor", indicaba también la regidora, acompañada por buena parte del equipo de gobierno local. Entre ellos la concejala Marta Rouco, gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, que agradeció la labor de los medios. En la misma línea se manifestaba Gerardo Criado, jefe territorial de la Consellería de Presidencia en Lugo.

Veleiro incidía además en que "os danos materiais son lamentables, pero o máis importante é que non haxa danos persoais e esperemos que continúe así". Por precaución, se dio aviso al servicio de Urxencias 061 y se desplazó personal de Cruz Roja, cuya base está también en el polígono vilalbés.

No hubo daños personales

"Lo más importante es que no hubo daños personales", destacaba también el presidente de la asociación de empresarios Sete Pontes, Álvaro Fraga, cuya nave se usó para facilitar el acceso a los equipos de extinción a la parte posterior de las instalaciones de Ambigal.

Fraga se sumó a los agradecimientos por "la rápida intervención de los bomberos o de Protección Civil" y por la colaboración de empresarios y gente del pueblo, haciendo especial hincapié en la implicación de muchos jóvenes, pero también recordó que es "fundamental" que los polígonos indutriales dispongan de sistemas y medidas que ayuden tanto a prevenir este tipo de situaciones como a facilitar el acceso de los medios cuando hay una emergencia –varios empresarios apuntaban a la necesidad de carriles de acceso entre naves–.

El presidente de los empresarios recordó que llevan mucho tiempo reclamando una reunión con el gobierno local para "repasar y actualizar" diversas problemáticas del polígono, incluido el sistema contraincendios, si bien detalló que la "dejadez" viene de mucho tiempo atrás.

"Esperemos que esto sirva para que se tomen cartas en el asunto, porque esto es el pulmón económico de Vilalba y si esto para, para el pueblo", concluyó Fraga.