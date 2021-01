Un incendio en un desván en As Pontes moviliza a los bomberos del Eume

Los bomberos del Eume acudieron este lunes por la tarde a sofocar un pequeño incendio que se produjo en un desván de una vivienda en la calle Rego do Muíño, en As Pontes, en el que no hubo que lamentar daños personales y sí algunos materiales.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18.00 horas, cuando un particular se puso en contacto con la central de emergencias del 112 Galicia para informar de que estaba saliendo humo por el tejado del inmueble, en el que no se encontraba nadie en su interior.