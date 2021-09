Extinguido el incendio que destruyó una casa en Begonte y obligó a cortar la N-6

Un incendio en una vivienda deshabitada del barrio de Os Currás, en la parroquia begontesa de Carral, destruyó prácticamente por completo el inmueble afectado –solo se salvó un alpendre aledaño– y obligó a cerrar al tráfico durante más de tres horas un tramo de la N-6 (anteriormente denominada N-VI), mientras se prolongaron las tareas de extinción.

Minutos después de las cuatro de la tarde, los vecinos se percataron de que salía humo de la casa y rápidamente alertaron al 112, al tiempo que crecía su preocupación al ver que las llamas comenzaban a extenderse sin control. Según los primeros avisos, el fuego podría haberse iniciado en una zona en la que había leña guardada, si bien las causas que lo provocaron tendrán que investigarse.

En las primeras horas de la pasada madrugada, los Bombeiros de Vilalba confirmaron al 112 que el fuego estaba extinguido.

"Levei un susto moi grande, isto é terrible, tiña moito medo", decía una vecina que vive a solo unos metros de la casa incendiada. En un primer momento, ella no se percató del fuego, hasta que la avisaron otros vecinos. "Estivemos fóra ata as tres e media ou así e despois entramos e debeu ser cando empezou, porque ao pouco xa nos avisaron", relata esta vecina, preocupada por cómo pueda afectarle a su casa el calor de las llamas y el humo.

"Echamos agua alrededor para intentar frenarlo, como las casas están cerca, temimos que se extendiera", apunta otra vecina, mientras varios de los testigos del suceso criticaban la tardanza de los medios de extinción.

"Os bombeiros tardaron moito e aí había unha carroceta, pero dicían que non podían actuar, eu non o entendo, iso non se pode facer, porque hai casas cerca e nenos", lamentaban, sin entender cómo el protocolo podía impedir intervenir en caso de una urgencia de este calibre en la que, por suerte, no hubo que lamentar daños personales.

PROTOCOLO. A las críticas se sumó también el alcalde de Begonte, José Ulla, al tener conocimiento de la presencia de una motobomba forestal que por casualidad estaba cerca en el momento del aviso, pero que al parecer no actuó por no tener permitido hacerlo.

"Prestar auxilio e tentar salvar unha vivenda, cando tes capacidade para facelo, está antes que o protocolo, isto hai que solucionalo, porque hai uns danos materiais moi considerables que quizais se puidesen haber evitado", apuntaba el regidor, avanzando que abordará esta cuestión con la jefatura territorial. "Isto xa non ten remedio, pero esperemos que sirva para que non se repita no futuro", deseó Ulla.

El tiempo de respuesta de los bomberos del parque comarcal de Vilalba también fue mayor de lo previsible, puesto que cuando recibieron el aviso estaban en otra intervención –se incendió el motor de un camión de congelados– en el límite entre Abadín y Mondoñedo. Además, solicitaron apoyo, pero la complicada situación de la provincia hizo inviable que recibiesen refuerzos.

Aun así, tardaron menos de media hora, pero al llegar las llamas ya se habían extendido. El fuego provocó que el tejado colapsara y se cayera sobre el primer piso, hundiendo la estructura interior de la casa, que era de madera. También se temió que se produjese una explosión, al haber bombonas en el interior, pero el riesgo se neutralizó sin que se produjesen incidentes.

"SENTIMENTAL". Una vez controlado el fuego para que no se propagase, sus esfuerzos se centraron en evitar que este alcanzase un inmueble aledaño en el que los dueños de la casa guardaban diversos enseres. Estos, que residen en Santiago, acudieron tras recibir el aviso de los vecinos. Aunque ya nadie vive en la casa desde el fallecimiento de su último morador, hace unos dos años, sí acudían a ella de vez en cuando y destacaban ante todo su "valor sentimental", ya que se trataba de la vivienda familiar.

Para facilitar las labores de extinción y evitar riesgos, la Guardia Civil cortó un tramo de la N-6, que se mantuvo cerrado desde poco después de las 16.00 horas hasta las 19.35, cuando se permitió volver a circular, con la zona señalizada. A los vehículos que se quedaron parados, entre ellos varios camiones, se les permitió girar en la propia calzada para poder retomar la marcha por una ruta alternativa.