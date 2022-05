Un incendio en un colchón moviliza a los bomberos en As Pontes

Un incendio en un colchón movilizó a última hora de la tarde de este jueves en As Pontes a los servicios de emergencia. Los hechos ocurrieron en torno a las 20.30 horas en un piso del Poboado da Magdalena, cuando el morador se percató de que había fuego en un colchón.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de los bomberos del Eume, la Policía Local pontesa y una ambulancia del 061, cuya intervención no fue necesaria al no registrarse heridos. La rapidez a la hora de dar la voz de alarma fue clave para que no hubiera que lamentar más daños y que las tareas de extinción no se prolongaran.