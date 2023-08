El incendio de Castro de Rei acabó con "bastantes" pollos de una granja

El incendio de Castro de Rei afectó, además de a la granja en la que se originó, ubicada en la parroquia de Goberno, a otra cercana en la que murieron "bastantes" pollos debido al ruido de los servicios de extinción, por el cual se apelotonaron, haciendo que los de abajo perdieran la vida, y al humo, que este sábado cobró "aínda máis forza que este venres", según explicó Paula Sánchez, de la explotación avícola Alto do Chao.

"Non chegou a afectarnos o lume directamente, pero acercouse moito ás nosas naves, queimando as zonas do lado. Pasamos bastante medo e moita tensión", recuerda Paula, indicando que, aunque no sufrieron pérdidas materiales, siguen pendientes de los animales, ya que insiste en que murieron "bastantes", y aún aguardan "a como reaccionarán ao fume os que seguen vivos".

El incendio se inició el viernes a las 15.50 horas, fue estabilizado a las 23.23, quedó controlado a las 16.47 y finalmente fue extinguido a las 22:55 de este sábado. Las llamas afectaron a una superficie estimada de 27,5 hectáreas, según los datos facilitados por Medio Rural, que indicó que en las labores de extinción participaron siete agentes, 19 brigadas, 15 motobombas, tres técnicos, dos aviones y tres helicópteros.

Sobre el mismo, Sánchez explica: "Fumos os primeiros en ver o incendio e corremos para chegar á outra granxa e intentar apagalo, pero polo vento era imposible e acabou chegando ao monte. Nese momento vimos como as chamas ían para a nosa nave, e comezamos a correr cara ela para ver como frealo".

Vecinos de la zona apuntan a que en la explotación en la que se inició el fuego este afectó "a una nave en la que había madera y a otro edificio anexo en el que había viruta", pero no a la de los animales, ya que "está alejada de estas y no las alcanzó".

Finalmente, las llamas se propagaron solo por las parroquias castrexas de Goberno y Santa Locaia. Esto fue en gran medida a la rápida intervención de vecinos y voluntarios, que se acercaron con sus tractores para enfriar las zonas próximas y evitar la propagación del incendio, al que fueron movilizados los bomberos del parque de Vilalba y de Barreiros.

Este último cerró sus puertas por primera vez en doce años, según informó el comité de bomberos de la provincia, que denunció "o abandono do servizo por Xunta e Deputación, xa que teñen toda a provincia con servizos mínimos", criticaron.

Por su parte, el alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, apuntó que, a pesar de que todos los incendios son "unha catástrofe", pudo haber sido "moito peor, xa que dentro da gravidade só afectou a 27,5 hectáreas, cando podían haber sido moitas máis".

El regidor chairego puso en valor la gran labor de los servicios de extinción, haciendo hincapié "nos aéreos e nos terrestres, que actuaron moi rápido e de maneira efectiva", y también en los vecinos que ayudaron.

Palas de Rei. Por otro lado, el fuego de Palas de Rei, en la parroquia de Orosoa, quedó controlado a las 16.35 horas de la tarde de este sábado. Este incendio se desató el viernes a la misma hora, y segundo las últimas estimaciones la superficie afectada, ronda las 125 hectáreas.

Por lo de ahora se movilizaron para su extinción tres técnicos, 19 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, tres palas, cuatro aviones y cinco helicópteros.

El incendio no puso en peligro ninguna población, si bien la más vulnerable por su proximidad fue la de Cuíña. El viento que sopló ayer durante la tarde dificultó la extinción, pero la lluvia, a partir ya de la noche, ayudó a su extinción.