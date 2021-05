Un incendio, presumiblemente provocado, redujo en la tarde del domingo a cenizas la palloza de la Cita coa Historia de As Pontes, construida por la organización en la zona de A Vila, donde estaba el viejo cementerio, en el marco de esta celebración que trata de poner en valor distintas épocas del pasado.

La Policía Local recibió el aviso y se desplazó hasta allí, pero ya no se pudo hacer nada por salvar la palloza, por lo que se procedió a refrescar la zona con agua. Las llamas tampoco llegaron a extenderse o afectar a nada en el entorno.

Según algunos testigos, vieron a un grupo de jóvenes alejarse del lugar, por lo que se cree que pudieron prenderle fuego, o bien intencionadamente o por un descuido. La Policía Local confirmó que era habitual que los jóvenes se acercasen a esa zona para pasar el rato.

"Hai uns minutos entraban varias mensaxes no meu teléfono para avisar de que a palloza que hai tres anos montamos na vila no marco da VI Cita Coa Historia ardía da man duns vándalos", escribía este domingo en las redes sociales Xosé María López, de Cultureume, que compartió también varias imágenes del proceso de montaje de la estructura, recordando "o agarimo que moitas persoas puxeron na súa construción e as ensinanzas que conseguimos transmitir ás xeracións máis novas". "Vivimos tempos convulsos", añadió, abogando por "recuperar a normalidade".