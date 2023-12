Un incendio en un alpendre de Castro de Rei provoca la muerte de varias gallinas

Un incendio que afectou na noite do sábado a un alpendre onde se gardaba leña, na parroquia de Quintela, en Castro de Rei, acabou por provocar tamén a morte de varias galiñas que se gardaban nun espazo anexo e víronse afectadas o fume.

O 112 recibiu a alerta sobre as once menos cuarto da noite e deu aviso ao GES da Pontenova, á Garda Civil e ao Concello —deuse a circunstancia de que o parque comarcal de bombeiros de Vilalba estaba onte pechado pola falta de efectivos—, que desprazáronse ao lugar do suceso, no que non houbo que lamentar danos persoais.

Foron os propios propietarios e a motobomba municipal, coa colaboración posterior do GES, os que lograron xa de madrugada controlar o lume, que afectou a unha construción na que había unha lareira e leña acumulada. Desde o Concello explican que as chamas só afectaron a unha estancia, pero o fume estendeuse á zona do galiñeiro. A vivenda familiar, independente do alpendre, non se viu afectada.