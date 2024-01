"Las pérdidas por accidente de tráfico forman parte de una realidad que solo miras cuando te toca. La situación es esta: un día te llaman y ya está. No hay posibilidad de despedida. No puedes buscar nada, porque no hay nada que buscar. Ni el lugar del accidente ni la moto ni quienes lo vieron justo antes. Nada de eso sirve, porque ya no está ni va a volver. Acostumbrarse a esa pérdida es imposible. No hay fórmula. El shock es tan fuerte en un primer momento que, hablando con quienes han pasado por ello antes, solo hay un consejo: el único consuelo está en el avance del tiempo".

El periodista pontés Dani Álvarez, afincado en el País Vasco desde hace años, escribió este texto en sus redes un mes después de que su hermano, Javi, falleciese en un accidente de tráfico en As Pontes. Fue el pasado mes de mayo. Tenía 40 años. Cada letra refleja el dolor, el desasosiego y la impotencia de esa llamada que nadie quiere recibir jamás. Pero los teléfonos siguen sonando.

Dani Álvarez: "Hay que ser críticos con el estado de las carreteras. Donde murió mi hermano ha habido y hay accidentes de forma constante"

El hermano de Dani Ronquillo es una de las 21 víctimas mortales de accidentes de tráfico en Terra Chá, Meira y As Pontes en el último lustro. Cinco años. 21 muertos en 13 concellos. Es el incalculable drama de las carreteras, una tragedia que no cesa.

"Lo del tráfico en Galicia es una sangría y no forma parte de la agenda de instituciones ni partidos, y no puede ser. Hay que ser críticos con el estado de las carreteras. Donde murió mi hermano ha habido y hay accidentes de forma repetida y constante. Se va gente joven todos los fines de semana, y es como que forma parte del paisaje. Es acojonante, pero parece que es lo normal. El transporte público casi no existe, y venga, a seguir poniendo ramos en los arcenes de las carreteras", dice.

"Sempre se pode facer máis para evitar os accidentes. Sempre. Pero tamén nos confiamos. Parécenos que a nós non nos vai pasar. O 90% dos accidentes son por pequenos despistes. A todo o mundo nos ten pasado un momento de dicir non me fun á cuneta por pouco. E hai xente que ten varios accidentes e non lles pasa nada e a miña filla morreu no primeiro que tivo", explica Jesús Naseiro.

Su hija, Yolanda, perdió la vida en Vilalba a los 23 años cuando regresaba a casa de una ruta ecuestre y un vehículo colisionó con su caballo. "No caso da miña filla a zona podería estar máis iluminada e así o coche quizais podería vela, pero eu penso que é o destino que ten marcado cada un. Case nunca ía a cabalo de noite, traía unha chaqueta reflectante, se pasase cinco segundos antes, ou máis tarde, igual non pasaba nada, ou si, quen o sabe", dice.

Jesús Naseiro: "Non hai noite que non te acordes. A dor non se che quita nunca. Co tempo aséntase un pouco a agonía, pero non se supera na vida"

A él y a su mujer los contactaron de varias asociaciones para prestarles apoyo psicológico. Lo rechazaron. Este año, en mayo, se cumplirán siete años del fatal accidente. "Non hai noite que non te acordes. A dor non se che quita nunca. Co tempo aséntase un pouco a agonía, pero non se supera na vida. Non hai nada máis difícil que a perda dun fillo, e menos así, xa non lle teño nin medo á morte", expresa.

Habla con naturalidad y con la convicción de que lo único que queda cuando la fatalidad te atraviesa es "intentar tratar de convivir" con ella: "Tes que acostumarte porque nunca se esquece, pero tratamos de afrontalo coa dureza e a tristeza que levamos dentro".

Mariola Rey, la madre del lucense Jorge Tato, lo tiene claro: "El tiempo no cura, te ayuda a vivir con el problema. Pero, ¿cómo vas a pasar página? Si era lo que más querías". "Perder a un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida. Con el tiempo aprendes a vivir, pero feliz, nunca más", sentencia.

El juvenil del Rácing Vilalbés falleció con 18 años en abril de 2016 en un accidente de tráfico en la A-8 a su paso por Begonte, justo donde la carretera se desdobla para enlazar con la A-6 e ir hacia Lugo o A Coruña. "Había un bache y lo taparon al día siguiente. Mi hijo venía a 74. Venía de entrenar en Vilalba. No estaba borracho, ni había consumido nada. Fue un volantazo", precisa.

Mariola Rey: "Tiene que haber gente preparada para tratar con las familias porque accidentes hay todos los días por desgracia"

Reivindica a las administraciones que se impliquen al máximo para evitar muertes evitables en las carreteras, pero sobre todo lo que reclama es "humanidad".

"No tuvimos ningún apoyo a nivel organismos. A mí nadie me llamó después para ofrecerme ayuda. Absolutamente nadie. Solo me dieron un teléfono de apoyo y se acabó el cuento. Y es importante sentirse apoyado, porque en ese momento te sientes sola, estás vacía", dice. "¿No ves que no existe ningún término para definir ese dolor. Puedes estar separada, viuda, huérfana... pero ¿qué eres cuándo pierdes un hijo? No hay palabras", apunta.

"El día del accidente mi teléfono tampoco sonó. Era yo la que llamaba y nadie me cogía. Nadie tenía el valor de decírnoslo y como iba pasando el tiempo y no sabía nada llamé yo a la Guardia Civil, a la Policía... Me mandaban esperar en casa y justo cuando estaba saliendo llegó una patrulla y los agentes me pidieron que llamase a un número", rememora. Sin mucho tacto, recibió de golpe la noticia que no quería oír.

"¿Por qué no tenía derecho a estar allí? Soy fuerte. Era mi decisión", dice, y critica que la falta de sensibilidad continuó también después. "Cuando lo trasladaron al tanatorio del Hula nos dijeron que no lo podíamos ver hasta el día siguiente porque por el horario estaba cerrado. Tuve que molestar a mucha gente, moví Roma con Santiago, pero vi a mi hijo", recuerda, y pide empatía y formación.

"Tiene que haber gente preparada en estos casos para tratar con las familias porque por desgracia hay accidentes todos los días" , dice. Y, al contrario de la falta de ayuda que denuncia a nivel institucional, pone en valor el apoyo de la gente: "Lo del Rácing Vilalbés fue y es impresionante. Ellos sí que fueron los que nos ayudaron a salir adelante. Y el pueblo de Vilalba, en general. Nunca di las gracias públicamente y es para quitarse el sombrero. Eternamente agradecidos".

En el último lustro se registraron en la zona 296 siniestros

Según la Dirección General de Tráfico de Lugo en Terra Chá y Meira se registraron 296 siniestros en los últimos cinco años. Hubo 18 fallecidos —a los que se suman otros tres muertos en As Pontes en el mismo periodo—, 49 heridos graves y 360 leves.

Más de 50 accidentes

Vilalba es el municipio con más accidentes en estos cinco años: 64, pero con un único fallecido, en la LU-120, además de nueve heridos graves y 90 heridos leves. En Begonte se registraron 51 siniestros, pero la mortalidad fue mucho más alta, con cuatro fallecidos, dos en la A-6 y dos en la LU-541, once heridos graves y 64 leves.

Menor mortalidad

En Guitiriz hubo 37 accidentes —un muerto en la A-6, cinco heridos graves y 53 leves— y 36 en Castro de Rei —un fallecido en la LU-P-1706, siete heridos graves y 42 leves—.

Peores cifras

En A Pastoriza, con 22 accidentes, hubo tres fallecidos (LU-P-0102, LU-122 y N-640), además de un herido grave y 22 leves. En Xermade, con 19 accidentes, otras tres personas perdieron la vida (AG-64 y LU-861) y se registraron tres heridos graves y 19 leves. En Abadín, con 17 siniestros, murieron dos personas en la LU-120 y N-634, hubo dos heridos graves y 18 leves. En Pol, en diez accidentes, hubo un fallecido, dos heridos graves y 13 leves. Y en Ribeira de Piquín, en solo cuatro siniestros, fallecieron dos personas, hubo un herido grave y uno leve.

Sin fallecidos

Solo en Cospeito, con 25 accidentes —cuatro heridos graves y 26 leves—; Meira, con seis —dos heridos graves, cinco leves—, y Muras, con cinco —uno grave, siete leves—, no hubo fallecidos.