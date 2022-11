Inauguración oficial da peña deportivista Bebel García en Guitiriz

A peña deportivista Bebel García nacía hai tres anos, tomando para si o nome dun dos Irmáns da Lexía, un xogador do Real Club Deportivo de La Coruña apresado na parroquia guitiricense de San Mariña, onde se ergueu un monumento na súa memoria e na de seus irmáns Jaurés e France. A pandemia impediu celebrar a súa creación como tal acontecemento se merecía, polo que houbo que esperar a que se dese o instante propicio.

Presentación oficial da peña deportivista Bebel en Guitiriz. REAL CLUB DEPORTIVO

E ese momento tivo lugar no pub Xoldra de Guitiriz, que ademais é a sede da peña, esta semana, cunha animada festa que contou ademais coa asistencia de xogadores e xogadoras do Dépor: Quiles, Raúl Villares e Aroa Guerra, dos primeiros equipos, e a guitiricense María Calvo, que milita no Dépor B. O concorrido acto completouse coa entrega dun diploma por parte da federación de peñas.

Festa de inauguración a peña deportivista Bebel de Guitiriz. REAL CLUB DEPORTIVO

A peña Bebel García, que preside Suso Figueira, conta xa con máis de de 40 integrantes e da súa directiva tamén forman parte Xosé Lois González Souto Pereira, Marcos Alvariño, Patricia Fraga, María Vázquez Cebeira, Eva Vázquez, Gonzalo de la Torre e Chito Corbelle.

Hoxe por fin inaugurouse a @PenhaBebelGuiti cun ambiente de deportivismo fantástico que da mostra que a afecion está a tope co sentimento branquiazul!Noraboa pola vosa adicación e compromiso infinitos!💙💙🤩👏👏

Grazas @Albertoquiles9 e @diegovillares8 por achegarse e compartir🙌 pic.twitter.com/azxXfi9ZDm — FPDeportivistas (@fpdeportivistas) November 9, 2022