Impulsan nas Pontes a asociación naturalista O Carril da Veiga Verde

Un grupo de veciños das Pontes crean O Carril da Veiga Verde, unha "asociación naturalista, non ecoloxista", que ten como obxectivo facer actividades de divulgación e concienciación do medio ambiente pero baixo unha perspectiva lúdica.

"Encantoume sempre o tema da natureza, sen ter coñecementos. Teño recordos de Niño do Azor, aquel colectivo que había nas Pontes. Pilloume lonxe, pero foi un referente", explica Teresa Cabarcos, a impulsora do Carril da Veiga Verde, unha cara coñecida nas Pontes pola súa boa man nos fogóns -tivo moitos anos un restaurante-, que fala dunha iniciativa que naceu case de forma espontánea e a través dun interese particular: compartir tempo de calidade e ao aire libre co seu fillo.

"Martín viña comigo cando era máis pequeno pero agora -con oito anos- xa é máis difícil animalo a algúns plans e pensei que se creaba un grupo e participaban máis nenos ao mellor se motivaba máis", relata Teresa, dende esa filosofía de que se algo non existe o único que hai que facer é inventalo.

Tras darlle forma na súa cabeza, púxose en contacto co biólogo pontés Roberto Hermida, de Morcegos de Galicia. "Necesitaba un técnico, non o coñecía, só de vista, pero escribinlle, pareceulle ben e empezamos a darlle forma", explica a presidenta da entidade. A eles dous sumáronse pronto Ester Puentes, Raquel Fraga e Tereza Ctvrtnickova e os cinco consolidaron a directiva. Empezaron facendo unhas quedadas. Algo aberto e informal. Pero finalmente legalizaron a asociación para ter máis facilidades e menos problemas.

"Buscamos xente afín e interesada. Non un gran número", din dende o colectivo, ao tempo que subliñan que dende o principio contaron con moitas familias con nenos. "O obxectivo é sacar os nenos, e os adultos, á natureza, divulgar e facer que lles guste, para respectala e coidala", di.

A entidade, que parte dunha iniciativa particular, suma unhas 30 persoas en cada quedada

Iniciáronse cunha observación de aves pola nova Senda de Calvo Sotelo, "un éxito", organizaron un paseo para ver as primeiras flores do sotobosque na Fraga, unha ruta nocturna para divisar anfibios pola Veiga, ese lugar entre As Campeiras e A Cubeliña que lles dá nome, ou un paseo para buscar orquídeas silvestres. As últimas actividades foron unha para ver e escoitar morcegos na Fraga e outra, coa colaboración da asociación local Poupariña, para achegarse ao mundo da micoloxía.

Xa teñen previsto un obradoiro creativo de outono, impartido por Carolina Díguele e Isabel O'Connor, pero hai moitas ideas: talleres de debuxo, de reciclaxe, buscar pegadas, fototrampeo...

"É un proxecto que non ten pretensións. Só estar lonxe das pantallas e desfrutar", di Teresa, que recoñece que ás veces a resposta a ten algo "abrumada". "Paso de ser usuaria a organizadora", di. E é que en cada proposta xa participan unhas 30 persoas, unha cifra que garante que hai futuro e outras alternativas.