El impacto económico del FIV de Vilalba supera los 180.000 en su última edición

La decimoséptima edición del festival FIV de Vilalba, que se acaba de celebrar este último fin de semana, dejó un impacto económico de más de 180.000 euros en la capital chairega, tal y como indicaron desde la organización, que este año recayó en la promotora I-radia Crea con el patrocinio del Concello.

Carlos Montilla, director de la citada empresa, y Tamara Rodríguez, concejala de Cultura, hicieron un balance positivo de esta edición. "Foi un éxito de afluencia de xente. Cunha redución da aportación municipal conseguimos manter a esencia do festival para que este siga vivindo moitos máis anos", afirmó la edil.

Montilla por su parte recordó que "era un reto volver" a celebrar el festival en la Praza da Constitución, pero que "a motivación do cambio foi xustificada e creo que se entendeu". Abogó además por mantener el "espírito FIV que se está constituindo, comunidade fiver", en lo que es una comunión entre los asistentes al festival y la localidad.

Añadió que más de un 80% de los asistentes llegan de otros puntos de Galicia, principalmente de las provincias de Lugo y A Coruña, seguidos de las de Pontevedra y Ourense. Además, más de cien personas llegaron de otras regiones como Asturias o Madrid.

Los abonos y las entradas del sábado se agotaron, reuniendo cada día bajo la carpa de la Praza da Constitución a unas 3.000 personas, a pesar de las malas condiciones meteorológicas.

En el escenario Vibra Mahou se dieron cita grandes nombres del panorama musical como Iván Ferreiro, Dorian, El Columpio Asesino, Veintiuno, Niña Polaca o los gallegos Mondra, Lontreira y Grande Amore.

El Parador de Vilalba y el auditorio –a donde se trasladó el escenario Emprazadas que estaba previsto en la Praza de Santa María– acogieron actividades abiertas al público en general como degustaciones, el concierto de la banda de música de Vilalba, las actuaciones de De Ninghures y Grande Osso o, como novedad, el Karaoke FIV Stars.

"Hai que poñer o foco tamén no que pasou fóra da carpa. Penso que se sentaron as bases para un FIV diurno moi potente, un FIV de día aberto á vila. Foi incrible o ambiente que se respirou fóra da carpa e a convivencia que houbo entre a xente do festival e o resto da vila", aseguró Montilla.