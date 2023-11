Las tapas siempre son un reclamo, el imán de muchos negocios de hostelería para atraer más clientela. Y durante algún tiempo fueron también las protagonistas de decenas de concursos. No había concello sin su clásica jornada maratoniana gastronómica. Decenas de pequeños bocados dispuestos a alcanzar el mejor premio y, sobre todo, el visto bueno del público. Pero de los muchos certámenes que se pusieron en marcha en la zona, tras la pandemia, sobreviven muy pocos.

El doble esfuerzo en las cocinas, el aumento de carga de trabajo con el mismo personal o simplemente el desgaste que supone entre el público tras dejar de ser pioneros o únicos, fueron algunas de las causas de que algunos concursos se fueran borrando con el tiempo del calendario.

A Pastoriza también retomará su concurso este mes, los días 24 y 25, con la participación de cinco locales

Hubo certámenes de tapas en Muimenta, en Castro de Ribeiras de Lea, en Meira, llegó a haber varios en Vilalba... y tras el parón del covid sólo volvieron el de Guitiriz y el de As Pontes, que siguen apostando por el imán de las tapas para mover el sector de la hostelería y con él, la economía local.

A Pastoriza, además, también retomará su concurso este mes, los días 24 y 25, con la participación de cinco locales: Casa da Cultura, Brétema, Xarope, Casa Germán y O Carrizal, que servirán las tapas en horario de tarde-noche.

Tapas en la Segunda Cueva. C.Arias

En el concello coruñés, el Saborea As Pontes, que ya cumple con esta trece ediciones, llega con 15 propuestas esta vez de la mano de O Colador, Venus, Chaplin, A Taberna de Pancho, el hotel Pontes do Eume, A Lareira, Segunda Cueva, Trastoy 3, Medulio, O Mesón de Pepe, DelaPiccola, Hume, A Caseta do Parque, bar Jardín y Mama Cakes.

A partir de esta tarde, volverán a servirse los pequeños manjares a un precio único de 2,5 euros

Pese a que son menos que en las ediciones de más éxito, en las que se llegaron a alcanzar los 30 participantes, el concurso ya abrió boca de jueves a domingo de la semana pasada y la respuesta fue muy positiva, según la valoración de los propios hosteleros.

Esta semana, otra vez a partir de esta tarde, volverán a servirse los pequeños manjares a un precio único de 2,5 euros. Se podrán degustar de 19.30 a 23.00 horas, un horario que se ampliará el viernes, el sábado y el domingo también a la mañana, concretamente de 12.00 a 15.00 horas.

El concurso repartirá dos premios entre las 15 propuestas gastronómicas que se presentan: la mejor tapa pontesa elegida por el jurado y la mejor valorada por el público a través de sus votos. Para ellos también habrá nueve premios, valorados en 200 euros cada uno y con una novedad: los vales se podrán canjear con posterioridad no solo en los negocios participantes, sino en cualquier comercio o negocio de hostelería local.

"El concurso es un formato que funciona muy bien y hay gente que lo reclama", dice Elena López, la concejala de Promoción Económica de As Pontes. que reconoce que con el parón de la pandemia y las dificultades que encuentran muchos hosteleros para contratar personal y reforzar el servicio en estos días las cifras del concurso se resintieron al retomarlo.

"El año pasado, cuando se recuperó, participaron doce establecimientos, y este año ya subió a 15. Se están animando más", dice la concejala pontesa, que se muestra optimista con un concurso que el año pasado alcanzó "un éxito absoluto". "Los hosteleros que participaron tuvieron un retorno económico muy importante", dijo, señalando una de las claves que hacen que el esfuerzo merezca la pena y que demuestran que el imán sigue atrayendo gente. Para los más rezagados, las 15 propuestas aún se podrán saborear a lo largo de todo este fin de semana.