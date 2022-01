O imán multicolor e hipnótico xermadés

Ten tanto de estraña como de hipnótica. Hai algo de imán no mosaico multicolor da súa fachada, pese a que o tempo vai deixando a súa pegada. Non pasa desapercibida á mirada allea e o que chega, ou pasa por casualidade de camiño ao miradoiro de Goía, non pode deixar de pararse a mirar con calma: é un goce para os sentidos.

No corazón do rural xermadés, rodeada dun mundo verde que envolve, a igrexa de Santo André de Lousada érguese chea de espiritualidade a toda cor nunha modesta praza situada no lugar onde hai moitos anos se organizaban as feiras.

O templo, de estilo modernista, foi inaugurado no ano 1962 nun momento de efervescencia no que xurdían por toda Europa e América novas formas de deseñar as igrexas, que tomaban como referencia o chamado Movemento Litúrxico alemán. E as obras foron financiadas coa venda dun enorme teixo milenario que había na parroquia.

A igrexa é tan moderna no exterior como no interior, que tamén merece a pena coñecer. Ao mosaico da fachada de José López Guntín, súmanse dentro un cristo e unha virxe de madeira deseñados por Juan Puchades Quilis, autor tamén da vidreira en forma de cruz latina.

O lugar

Conducir pola LU-540 ata o quilómetro 37, á altura de Roupar, e desviarse cara a Lousada de Arriba. Alí, no campo da feira está a igrexa.

Curiosidades



O templo, do arquitecto ferrolán Rodolfo Ucha, inicialmente estaba previsto para unha parroquia de Ferrol, pero finalmente e a través do párroco Manuel Mejuto, destinado a finais dos anos 50 á parroquia xermadesa, construíuse en Lousada.



Datos de interese

A arquitecta vivariense Silvia Blanco gañou o Premio Xermade na Historia 2017 cun traballo sobre este espectacular templo.