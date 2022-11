Imágenes solidarias con premio

Hace unos cinco años, Yolanda Purriños conoció un proyecto solidario que la cautivó por completo. A través de varias actuaciones celebradas en Vilalba y As Pontes se aproximó a Música para Salvar Vidas, una iniciativa que ayuda a jóvenes huérfanos de Uganda, y que a ella le ha reportado con su visibilización en imágenes un reconocimiento a la Excelencia Fotográfica en el Certamen de Calificaciones convocado por la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (Fepfi), que se celebró hace unos días en Segovia.

Imagen de la exposición. YOLANDA PURRIÑOS

"El proyecto nació en 2005. Una amiga le contó a la promotora que había conocido la existencia de un coro en un orfanato de Uganda. Esta decidió traer a los niños que bailaban y cantaban a España para montar un espectáculo que giró por Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León. Fue un éxito", explica Yolanda, relatando que el problema llegó a la vuelta, cuando el dueño de aquella institución "los dejó en la calle".

"La chica se sintió culpable y decidió cambiar su vida y hacerse cargo de ellos. Creó una casa de acogida que va sosteniéndose gracias a las aportaciones de la gente y a los beneficios que recaudan con los espectáculos", cuenta la fotógrafa vilalbesa, que tuvo ocasión de acudir a los que se celebraron en la capital chairega y en As Pontes, en los que conoció más profundamente "esta historia tan bonita y con tanta fuerza", según la define.

Una de las doce imágenes dobles de la exposición. Imagen de la exposición. YOLANDA PURRIÑOS

"Disparé muchísimas fotos, pero las tenía guardadas en un cajón porque creí que lo mejor para este proyecto era dejarlo reposar. Me tocó la fibra sensible y no sabía si con la carga emocional que tenía estaba siendo objetiva con el trabajo que había hecho", explica Yolanda.

Ahora ha podido comprobar, a través del reconocimiento de la Fepfi, que su instinto no le fallaba y que aquellos jóvenes que traspasaban con sus sonrisas la cámara "pese a haber vivido situaciones muy complicadas" merecían seguir adelante con el proyecto.

Jóvenes ugandeses que participan en el proyecto, con Yolanda y sus hijos. YOLANDA PURRIÑOS

Este está conformado por doce imágenes, que son en realidad 24, ya que en cada lienzo aparecen dos retratos de los protagonistas. "Quise hacerles fotos en su día a día, pero también con la ropa que utilizan en el espectáculo", cuenta la fotógrafa vilalbesa, que también tuvo ocasión de conversar con ellos, conocerlos un poco más, "saber qué les gusta o qué querían ser de mayores", entre muchas otras confidencias entre bambalinas.

Después de disparar, y hasta llegar a la selección final, tuvo que hacer una criba y edición de esas fotos que habían quedado guardadas en un cajón, desde el que no podían cumplir con el objetivo que perseguían.

Retrato doble, en su vida normal y en el espectáculo. YOLANDA PURRIÑOS

"Con ellas quiero visibilizar el proyecto, que la gente lo conozca y puedan colaborar", dice la fotógrafa, agradecida por sumar además con esta iniciativa solidaria un título más al extenso palmarés del que puede presumir Yolanda y toda la saga de los Purriños.

El Palacio del Quintanar de Segovia acoge la exposición 29 miradas

Fotografía sobre la prohibición de cerrar tratos con comerciantes masculinos. YOLANDA PURRIÑOS

La fotógrafa vilalbesa no solo está de enhorabuena por su reciente reconocimiento por el proyecto solidario de Uganda, sino que fue también la encargada de representar a su colectivo en la inauguración de la exposición 29 miradas, que podrá visitarse hasta el 4 de diciembre en el Palacio del Quintanar de Segovia.

En esta muestra, Yolanda Purriños participa con una imagen que trata de representar "la prohibición a las mujeres afganas de hacer tratos y negocios con hombres", cuya protagonista es Tania Gayoso, y que va acompañada de un texto del periodista vilalbés Daniel Basteiro.

"Fue muy emocionante hablar en nombre de mis compañeros, es un proyecto que te encoge el corazón", afirma la fotógrafa, que espera que la muestra acabe girando por España y otras partes del mundo "para dar visibilidad" a las desgarradoras vivencias de las mujeres afganas tras el regreso al poder de los talibanes.

Colaboración con su hermana Inma y un escritor vilalbés para crear un libro

En el siguiente proyecto en el que tiene previsto embarcarse Yolanda se dará la mano con su hermana Inma, quien que también logró un reconocimiento en colección de honor en el Certamen de Calificación celebrado en Segovia. En la colaboración, además, participará también un escritor vilalbés.



La idea que perseguirán en esta nueva propuesta es poder crear un libro en el que se mezclará la poesía y la fotografía. "Y todo esto coordinándolo con el día a día y con el trabajo, que no es nada fácil", afirma con una sonrisa Yolanda, que no entiende la vida sin una cámara.