Ilusión y pedaleo por senderos chairegos

Castro de Rei y As Pontes fueron este pasado fin de semana el epicentro de los amantes del ciclismo, y más concretamente de aquellos que sienten pasión por pedalear por el monte, a través de senderos y rodeados de la naturaleza más pura. Y eso fue lo que ofrecieron el CC Coyote Pedal de Bazar y el CC Terras do Eume, congregando entre ambas convocatorias a cerca de 300 deportistas.

El primero promovió su cuarta ruta cicloturista, en la que hubo unos 80 participantes, entre inscritos y socios, de entidades de Vilalba, Castro, Cospeito, Guitiriz, Sarria, Narón, Begonte, Monterroso, Barreiros, Meira, Portomarín, As Pontes o Friol, siendo el Komando Xoviético de Xove el grupo más numeroso.

"Limitamos un poco la participación porque nos gusta tener poca gente y atenderla bien. Es un orgullo poner Bazar y el ayuntamiento como referencia en rutas BTT y además con una ruta muy trabajada, donde el 90% discurre por senderos hechos a mano", indicó Iván Díaz, del club anfitrión. Avanzó además que el 14 de octubre se aprovecharán esos caminos para realizar su segunda andaina.

Hubo dos distancias —de 42 kilómetros y 1.200 metros de desnivel y otra de 30 kilómetros y 700 metros de desnivel— y, al finalizar, una comida de confraternidad y sorteos.

Ruta BTT Terras do Eume de As Pontes. EP

El doble de ediciones lleva sobre sus espaldas la ruta BTT del CC Terras do Eume, que en su octava convocatoria congregó a 190 ciclistas, "algo menos que otros años, por la predicción de lluvia", tal y como indican desde el club.

La actividad se desarrolló "según lo previsto, con alguna caída sin importancia, y con una paella para todos al finalizar".

En este caso, hubo tres recorridos de dificultad media-alta, de 25, 44 y 48 kilómetros y diferentes desniveles. "A ruta percorre distintas parroquias do concello das Pontes, pasando por lugares espectaculares e sempre dentro dunha contorna de natureza absoluta. Moitos destes carreiros e pasos foron recuperados ao longo destes anos polos socios do club, que cumpre o décimo aniversario da súa creación", añaden.

Próximas citas: un aniversario especial y una Copa de España

Las convocatorias para los amantes de las dos ruedas continúan por la zona, con la previsión de dos nuevas citas en las próximas semanas en Vilalba y As Pontes.

BTT

Tras cancelar este año su ruta BTT que coincidía con la Festa do Queixo de San Simón, el CC Terra Chá trabajó para organizar el 7 de octubre otra, en la que además conmemoran el décimo aniversario del club. Habrá tres distancias —de 63, 50 y 35 kilómetros— con distinta dificultad y la inscripción ya está abierta en la web www.ccnorte.com.

Ciclocross

El 12 de octubre se disputará el II Ciclocross Lago das Pontes, que será además la tercera prueba de la Copa de España CX 2023. Organizada por el CC As Pontes, contará con las categorías sub-23; Máster 60, 40, 50 y 30; júnior, élite y élite cadete, tanto femenino como masculino.