Ilusión no barrio do Valado

O barrio do Valado, na parroquia vilalbesa de San Simón da Costa, foi, nunha época, un dos que máis movemento tiña grazas aos nenos e ás nenas que ían á escola. Os rapaces enchían o lugar de vida e de barullo, mais toda esta actividade desapareceu co peche da mesma.

A habaneira de San Simón, orfa dende aquela, está a recuperar toda a vida que acolleu antano dunha forma, canto menos, inesperada para os veciños. É o escenario da rodaxe, a cargo de Ficción Producciones, da longametraxe Tratamos demasiado bien a las mujeres, e nisto xogou un papel importante a asociación veciñal, que foi á que se dirixiu a produtora para solicitar o uso dun inmoble que viron idóneo para o que andaban a buscar.

Camións, coches e unha chea de persoas frecuentan día tras día un edificio, modificado para a ocasión e cuxos arredores andan invadidos por toldos, carpas e equipamento técnico. E así, o silencio que reinaba a cotío no barrio do Valado desapareceu. Volve haber barullo. Molesta isto aos veciños? Máis ben todo o contrario. Alégraos, e de que maneira, saber que esas paraxes que frecuentan a diario van aparecer na pantalla.

De feito, todos concordan en que é "un gran honor" poder vivir de preto a gravación e sentir durante varias semanas o movemento propio dunha actividade desa magnitude, que "nunca" antes viran.

Miguel Vázquez dá o seu habitual paseo pola zona, pero cunha variante. Interrómpeo e séntase no banco que hai en fronte desa escola na que hai anos comezaba a súa etapa educativa. "Favoreceulle o cambio, está moi bonita", di sobre as reformas que se aprecian a simple vista, coma as ventás, nas que non queda rastro do antigo aluminio branco. Agora son dun ton marrón, acorde aos anos 40.

A Miguel, ver o movemento e observar como é unha rodaxe de preto resúltalle "marabilloso", porque concorda co seu gusto por "aprender sempre cousas novas". E non lle pasaron desapercibidas algunhas das vestimentas, que semellan ser "da época da Guerra Civil española".

Admite que lle faría "moita ilusión" ver a algún coñecido participando nela, e que el mesmo se prestaría a saír sen problema. Todo pode ser, pois a produtora fixo un cásting en Vilalba buscando homes de 18 a 60 anos e mulleres maiores de 50 para o filme.

Lidia Orosa e Eva Rey tamén se confesan "moi contentas e ilusionadas" con que San Simón sexa un escenario de cine, e ambas comparten a inquedanza de saber que actores pisarán a súa terra.

Lidia di que lle faría "moita ilusión" ver a Luis Zahera, xa que lle gusta moito "dende sempre", ou a Luis Tosar na gravación da película, da que lle chama a atención o título. "Fáiseme raro polo que di de que se trata demasiado ben ás mulleres, e máis se está ambientada nos anos 40, onde pasaba máis ben o contrario", confesa, intrigada pola trama.

Mais, coma todo, o audiovisual pode ser indiferente para algúns. É o caso de Cosme Insua e de Sofía Vázquez, que admiten non saber nada sobre o que se grava na escola habaneira nin coñecer a súa directora, Clara Bilbao.

Malia a isto, concordan en que os cortes de vía ou de luz dos que xa advertiu o Concello non molestan e son asumibles. A única pega pona Sofía, algo preocupada porque "se cortan a luz pola noite e teño que saír facer calquera cousa, tería algo de medo".

Outra cousa na que a veciñanza coincide é en que esta rodaxe vai ser algo beneficioso para San Simón e para Vilalba, ao achegar "visibilidade" e dar a coñecer lugares "que non teñen moita sona pero son realmente bonitos".

Confían en que o filme sexa un éxito e a súa parroquia se coñeza a nivel nacional. A Miguel, Lidia e Eva, de feito, xa lles tarda saber a data de estrea para ir rapidamente ao cine e despexar así todas as súas inquedanzas sobre a película. Téñeno claro: "Temos que ser dos primeiros en vela".