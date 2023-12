El III Mercado de Nadal de Begonte bate su récord y cita a 45 expositores

El Concello de Begonte ultima los detalles de la que será la tercera edición de su Mercado de Nadal, una convocatoria ya consolidada que bate su récord de participación al contar con 45 puestos inscritos, cinco más que en 2022.

La cita se celebrará los días 16 y 17 de este mes en la Praza dos Irmáns Souto Montenegro -junto a la casa consistorial-, en horario ininterrumpido de 12.00 a 21.00 horas ambas jornadas.

Los participantes proceden de la comarca, pero también de distintos puntos de Galicia, con representación de todas las provincias, e incluso de fuera de la comunidad. Ofrecerán, además, productos de todo tipo, desde detalles artesanales navideños hasta gastronomía o productos de cuero, piedra o madera. La oferta se completará con una foodtruck, que es una de las principales novedades de este año, puestos de pulpo y churrasco o hinchables gratuitos para los más pequeños.

"Este mercado naceu na busca de crear sinerxias co belén de Begonte, facendo así que todo o que se achega a velo poida facer as súas compras no noso mercado", destacan desde el gobierno local, que recuerda la buena acogida tanto por parte del público en las dos primeras ediciones como de los artesanos, ya que "todos os que viñeron queren repetir".

"Cando empezamos non pensamos que poidese ter esta repercusión, estamos moi contentos", añaden, agradecidos ante el éxito de esta iniciativa navideña.