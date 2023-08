O III Festival Pozomouro ofrece o 19 en Muimenta música, artesanía e poesía

A praia fluvial de Ribas do Miño de Muimenta acolle este sábado 19 o Festival Pozomouro, unha iniciativa organizada polo colectivo do mesmo nome, coa colaboración da asociación Aquilino Iglesia Alvariño e que na súa terceira edición ofrecerá moita música, artesanía e poesía.

A xornada arrincará xa ás 11.00 horas cunha ruta pola contorna, que dirixirán tres veciños da vila: Daniel, Kiko e Roi. Sobre ás 12.30 horas celebrarase un obradorio de danza, impartido por Eva Quiroga, e que precederá á sesión vermú, prevista para as 13.30 horas, co grupo Los Tres en un Piso.

A continuación, os asistentes, que terán zona de balde para acampar, poderán repoñer forzas cun xantar campestre para o que poderán levar as súas propias viandas ou ben mercar racións nos postos que se instalarán na zona, e onde tamén haberá opcións vexetarianas e veganas.

Así mesmo, haberá postos de venda de artesanía, nos que os asistentes poderán atopar todo tipo de produtos e obxectos elaborados de maneira artesanal.

Ás 17.00 horas haberá unha xincana, á que se sumarán outras iniciativas. Así, haberá unha ludoteca ambulante da Chintofanería para os máis pequenos –que tamén terán monicreques con Trécola Producións ás 19.00 horas–, e para os adultos o Pozo Ilustrado, no que Novenoel elaborará un mural, e o Pozo Tilleira, no que a artista Pía Piadosa introducirá aos presentes na arte co barro.

Ás 18.30 horas, no Pozo Musical, Xaneco Tubío impartirá un obradoiro no que ensinará a aproveitar elementos da natureza para construír xoguetes sonoros.

E entre o lusco e fusco, chegará un recital poético no que intervirán Jesús Castro Yáñez, Branca Trigo e Abraham Pérez.

O fin de festa chegará en forma de melodías cos concertos nocturnos nos que actuarán Mi Buenaventura –que mestura ritmos da música tradicional colombiana co rock, a electrónica e psicodelia–, Balklavalhau –con integrantes de Polonia, Chile, Brasil e Portugal–, Rozadura –banda formada por compoñentes de Chotokoeu, La Jazri e Ecra Ed Ortokse e que mestura balkan, swing e música celta– e o DJ Balskandal.