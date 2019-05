El III Ciclo de Música na Praza de Vilalba incluirá una veintena de actuaciones

El III Ciclo de Música na Praza, organizado por el Concello de Vilalba con la colaboración del conservatorio y del Centro Cultural e Recreativo, ya está en marcha e incluirá un total de 23 actuaciones, además de tres festivales.

"A liña é moi similar a do ano pasado, pero incluimos na programación as propostas que se van desenvolver no auditorio, para que a oferta cultural sexa máis completa", explica la concejala Cheri Grandío, indicando que se repite el calendario del año pasado y habrá actuaciones en junio, julio y agosto "os venres e os sábados, e os domingos de feira".

"Los viernes la oferta será más clásica, los sábados apostamos por música tradicional y alternativa tipo pop o rock, y los domingos habrá actuaciones de agrupaciones más grandes como bandas o charangas", indica por su parte Aurelio Chao, el director del conservatorio, avanzando que habrá actuaciones "muy curiosas, de nivel y que merecen la pena".

Así, la programación arrancará ya este sábado, día 1, con el festival benéfico contra el cáncer que promueve la asociación de vecinos de Nete, a las 20.00 horas en el auditorio. El domingo 2, la música se trasladará a la Praza da Constitución, con una actuación de la charanga de Vilalba, a las 13.00.

El viernes 7 tocará Bisela2, un dúo de flauta y piano. Será a las 20.30 en la Praza de Santa María. Un día después será el festival de fin de curso de Esmuvi, a las 22.00 en el auditorio.

El viernes 14 será el turno del dúo de acordeones Tandango, a las 20.30 en la Praza da Constitución, y el sábado 15 se celebrará a la misma hora, en el auditorio, el festival de fin de curso del conservatorio.

El viernes 21, la Praza de San Xoán será el escenario del concierto de un grupo pontés de saxofones, a las 20.00 horas, y el sábado 22 actuarán Allan Craft en la Praza de Santa María a partir de las 22.00.

La programación de junio se cerrará el 28 con un recital del cuarteto de clarinetes Galiza, a las 20.30 en la Praza Coronel Pena, y con el espectáculo Mitic, el 29 a las 20.30 horas en el auditorio.

En julio habrá conciertos de Ethos, Candorka, Banda de Vilalba, Becerros á corredoira, Kumbal, Pravarel, Irmandades do Falo, Hadhietxekos y la asociación cultural Andrade. El programa continuará en agosto con Omaifruk, Corredores de Sombra, Banda Infantil de Lalín, Andrade, Os Miñotos, Pablo del Valle y Zoelas.