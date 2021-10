El II Concurso de Tapas de Vilalba promocionará los productos locales

El Concello de Vilalba y la asociación de empresarios Sete Pontes organizan el II Concurso de Tapas de la capital chairega, que se desarrollará entre los días 21 y 24 de este mes y cuya principal novedad es que todas las propuestas gastronómicas deben tener como ingrediente destacado un producto adquirido en los proveedores locales que figuran en las bases.

"Foi unha proposta da asociación e pareceunos moi interesante a posta en valor dos produtos locais. Merece a pena invertir neste sector e promocionalo non só fóra de Vilalba, senón no propio concello porque é unha das riquezas máis grandes que temos", afirmó en la presentación del certamen la concejala de comercio, Marta Rouco, que puso como ejemplo productos "de sobras coñecidos, como o queixo de San Simón" y otros que no lo son tanto pero que tienen "gran calidade, como meles, carnes, setas...".

En el mismo sentido se manifestó el representante de la hostelería en Sete Pontes, Manuel Silvosa, que recordó que los hosteleros son "o escaparate do produto local, o cal debemos promocionar, primeiro porque é de aquí e segundo porque é un produto moi bo". Avanzó además la intención de la asociación de organizar más jornadas gastronómicas para cumplir con este objetivo.

La convocatoria está abierta a la participación de todos los negocios de hostelería del municipio, que tienen de plazo hasta este jueves 14 para inscribirse, remitiendo un correo electrónico a [email protected] A esta misma dirección deberán enviar, antes del día 17, el nombre y la foto de su tapa, indicando la receta y los productos utilizados en su elaboración.

Los establecimientos participantes ofrecerán la tapa que han diseñado al precio único de 1,5 euros, y esta se someterá a la votación popular. Para poder valorar las diferentes propuestas, el público tendrá a su disposición papeletas y urnas en todos los locales, siendo imprescindible catar un mínimo de cinco platos para poder emitir un veredicto. Las tres más apoyadas por los clientes pasarán a una segunda fase, donde será un jurado profesional el que designe la mejor propuesta de este II Concurso de Tapas.

Por su participación, el público también optará a varias recompensas, que se sortearán entre todas la papeletas válidas el día 27, a las 12.00 horas, en la sede de la asociación de empresarios. Los premios fijados por la organización consisten en una cena para dos personas en la cervecería Lembranzas, un almuerzo o cena para dos personas en el restaurante Montero y dos bonos regalo, con acceso para dos personas, para el Spa Attica21 de Vilalba.

Tanto el Concello como Sete Pontes animan a sumarse a esta convocatoria, con la que buscan "trazar unha rede de apoio tanto ao sector da hostalería como ás empresas alimentarias de Vilalba", precisan. "Para o Concello é unha prioridade colaborar na medida do posible nestas iniciativas e máis nunha situación de postpandemia, para axudar na recuperación a que a recuperación sexa o máis rápida posible", manifestó la alcaldesa, Elba Veleiro.

Y con el mismo objetivo, "dar un pulo ao sector da cultura, moi afectado tamén pola crise sanitaria", se han programado una serie de actuaciones durante los días del concurso para animar las calles, a cargo de los grupos tradicionales Buxos Verdes, Andrade, Entre Lusco e Fusco, Mato Vizoso y Asubíos da Chaira.

Materia prima: 24 proveedores

Carne

Porco celta: Atilano Anllo y Fraga do Porco.

Cachena: Enxebreza.

Cárnicas: Elote, Eurico y Acisal.

Panaderías

A Nova, Tahona Currás, Martiñán y Oleiros.

Queserías

Crisanto, Daniberto, Fontelas, Cas Leiras, Catadoiro, Don Gabino y Prestes.

Varios

Champivil y Galiña de Mos.

Huevos: Camperos Vilalba y Huevos de Andrade.

Miel: Pingas de Gaia, Amardebon y Das Miñas Colmeas.