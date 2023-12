Adeus a Ignacio Fernández Prados, muiñeiro da Acea

O muíño da Acea de Coea xa non moe. As súas tres pedras, alimentadas pola forza do río Azúmara, levan un tempo paradas. E neste venres de premios gordos e de ledicias compartidas, elas choran en silencio por Ignacio Fernández Prados. Perderon, aos 87 anos, ao seu mellor valedor, ao que as fixo bailar durante décadas moendo millo, cebada e trigo, a quen quixo e soubo darlle continuidade a un traballo que para el foi tamén un xeito de vida despois de aprendelo de neno, man a man con seu pai, Germán.

O muiñeiro da Acea foi un digno continuador dunha tradición iniciada hai máis dun século e só o inexorable paso do tempo, sobrepasados xa os 80 invernos, puido coa súa querenza por converter o gran en fariña.

Ata o pequeno recuncho de Ignacio no concello de Castro de Rei acudían xentes dende Lugo, dende Meira, dende Asturias... Todas sabían do bo facer e da honradez dun muiñeiro nado, como el dicía, no tempo da guerra, un home de carácter, retranqueiro e fumador empedernido, que sempre soubo estar aí para o que fixera falta. E sempre estaba no muíño. Ata o punto de erguerse da mesa polas festas. Seica o muíño lle quedara aberto. Será que as pedras chamaban por el.

"O muíño deume moita alegría, relacionábaste moito coa xente, viña un, falabas con el, viña outro, contábache outro conto, viño outro, outro conto...", contáballe o propio Ignacio a Rubén Riós en Arrieros somos... botando a vista atrás, aos tempos das muiñadas, desa vida rural na que se ía segar e cavar ao monte. Uns tempos que foron os de Ignacio e que esmorecen un pouquiño máis cada vez que toca dicir adeus á historia viva. Coma o muiñeiro da Acea, un referente na parroquia de Coea, unha institución en Castro de Rei.

Este sábado toca despedir a un veciño senlleiro. O enterro será ás 13.00 horas, con saída do tanatorio Alvariño de Muimenta cara a igrexa de Bazar. "A vellez é moi jodida", aseguraba Ignacio. Pero mais jodido será estar sen el. A bicicleta eléctrica non atravesará máis a ponte. O muiñeiro non se sentará na varanda, ben pretiño dese muíño que era toda súa vida. Sempre estaba alí, e alí vivirá no recordo. E as tres pedras do centenario muíño da Acea sorrirán silandeiras.