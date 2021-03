Las iglesias de Momán y Labrada piden a Biden que reanude las relaciones con Palestina

Las iglesias de Momán y Labrada han comunicado este lunes que se unen a otras 28 de Estados Unidos en la petición al presidente Joe Biden de que reanude las relaciones diplomáticas con la Autoridad Palestina.

En su mensaje, las iglesias afirmaron "la ilegalidad de los asentamientos israelíes, la oposición a la actividad de asentamientos y la reconstrucción de las relaciones diplomáticas con la Autoridad Palestina, incluido el trabajo para reabrir la oficina diplomática de la Organización de Liberación de Palestina en Washington, DC, reabrir el Consulado General en Jerusalén Este y restablecer los programas de ayuda humanitaria para el pueblo palestino y reanudar la financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS)".

Añaden que "son décadas de racismo israelí, en las que el régimen de apartheid ha asesinado y colonizado. Más aún, durante la pandemia Israel ha negado atención médica y vacunación a miles de palestinos".

Por su parte estas iglesias avanzan una serie de medidas ante esta situación como suprimir la palabra Israel.

Una acción "en repulsa por las actuaciones del estado sionista. Aunque, el nombre Israel procede de un pasaje de la Biblia, donde el patriarca bíblico Jacob, después de luchar durante toda la noche contra un misterioso adversario, y vencerlo, provocó la admiración del mensajero divino, que lo bendijo y le cambió su nombre por el de Yisrael, es decir, "El que lucha con Dios" (Génesis, 32:28-30). Por ello, las tribus que se confederaron y se reconocieron como descendientes de Jacob se llamaron a sí mismos "Hijos de Israel" o "israelitas".

Continúa: "Aunque esta sea su acepción y no tenga nada que ver con Israel, todos los sacerdotes que no quieran herir a los hijos de Dios y que aman la paz no deben mencionar la palabra Israel en sus celebraciones".