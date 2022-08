O Iescha inaugura a mostra de fotos antigas 'Tal como eramos' o venres

O Instituto de Estudos Chairegos (Iescha) recompila un total de 208 fotografías na décimo primeira edición da mostra Tal como eramos, que se inaugura o venres, día 26, ás 20.30 horas no auditorio municipal de Vilalba.

As imaxes, datadas boa parte delas na primeira metade do século XX, poderanse ver ata o 14 de outubro na sala de exposicións do edificio durante o seu horario oficial de apertura.

A mostra componse de 26 paneis cunha nova presentación, tanto no deseño como no soporte, que reflectirán imaxes procedentes da fototeca do Iescha. Todas elas son de temática variada e representan escenas relacionadas cos deportes, as celebracións, as feiras e as festas, a música, as nenas e os nenos, de grupos, de oficios e de actividades e mesmo de paisaxes, de recantos e de paseos.

Todas as fotografías que compoñen esta mostra, xunto coas do Tal como eramos de Guitiriz, estarán recollidas nun apartado do número once do Caderno de Estudos Chairegos, que se editará a finais de ano.