El IES Peña Novo de Vilalba diseña ascensores domotizados para viviendas del rural

Alumnos del ciclo medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas del IES Lois Peña Novo de Vilalba han diseñado unos ascensores inteligentes, que se pueden manejar a distancia a través de cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet, dirigidos a personas dependientes y con problemas de movilidad que vivan en las zonas rurales.

Esta iniciativa se enmarca dentro de su proyecto de miniempresa presentado al concurso Lanzadeiras Lugo, que promueve la Dirección Xeral de Formación Profesional de la Consellería de Educación, con la colaboración de la fundación Alcoa y El Progreso, para alentar en los centros educativos la creación de empresas.

El nombre comercial es Sube Rural y la idea surgió dentro de la propia dinámica del curso. "Os alumnos de segundo teñen un módulo de instalacións domóticas. Nel, explícaselles a teoría e, para a parte práctica, sempre facemos un proxecto para aplicar a teoría e este encaixa perfectamente para que o alumnado vexa que o que aprende, funciona", explica el docente responsable, José Luis Pernas.

Así, Sube Rural es una empresa que "deseña, constrúe e instala ascensores adaptados ás vivendas do rural, que normalmente teñen planta baixa, primeira e segunda", explican los propios alumnos sobre un proyecto con el que pretende resolver un problema que se da en muchos inmuebles particulares.

Manejo desde el móvil

"As persoas dependentes e de maior idade teñen problemas para subir as escaleiras", recuerdan, al tiempo que explican que su solución es instalar un ascensor domotizado que se puede manejar desde el móvil. "Así os nosos maiores ou familiares con problemas de movilidade non necesitan a axuda doutras persoas", inciden.

Los responsables de esta miniempresa —incluso tienen un organigrama en el que un director general coordina a los jefes de los departamentos de márketing, ventas y producción— tienen claro todo el proceso, en el que se diseñan los esquemas eléctricos, programan los autómatas, construyen, montan, ajustan y cablean.

"Os ascensores teñen tamén os típicos pulsadores, varios sistemas de seguridade e incluso outro para modular a velocidade", explica José Luis Pernas.

Varios beneficios

A la hora de exponer las propiedades de los servicios que ofrecen en Sube Rural, una de las que más destaca es que estos ascensores domotizados funcionan con energía solar fotovoltaica, por lo que de esta forma se refuerza su característica de que "se poden instalar en calquera vivenda do rural".

Yendo más allá, los alumnos —aunque el proyecto formaba parte de la formación de los de segundo curso, los de primero colaboraron a la hora de montar y para preparar la presentación de su proyecto— recuerdan que estos elevadores permiten mejorar la movilidad de las personas de edad avanzada y dependientes, además de "evitar accidentes por caídas polas escaleiras".

La creación de "moitos postos de traballo" es otra de los beneficios que destacan de su miniempresa, puesto que "apenas hai casas no rural con ascensores", por lo que hay un nicho importante de clientes potenciales.