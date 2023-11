O IES Pedregal de Irimia organiza a súa sexta exposición micolóxica

O IES Pedregal de Irimia organiza unha nova edición da súa xa tradicional exposición micolóxica, que acada a súa sexta convocatoria grazas ao traballo de recollida feito polo propio alumnado do centro.

A mostra, que puido verse xa este martes e que tamén poderá visitarse ao longo do mércores 8, está aberta ao público en xeral. Así xa asistiron varias familias na súa primeira xornada e na segunha está previsto que acudan residentes do Centro de Atención de Maiores de Meira, co que o instituto mantén unha colaboración habitual.