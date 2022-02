O IES de Meira fomenta o uso seguro de internet entre o alumnado de Eso

"Hoxe en día, as TIC están condicionando a maneira de relacionarse dos adolescentes e, aínda que as tecnoloxías ofrecen numerosas vantaxes, tamén poden entrañar moita problemática se non se lles dá un bo uso", din dende o IES Pedregal de Irimia, onde o martes, para conmemorar o Día de Internet Segura, celebraron unha xornada na casa da cultura de Meira. Nesta presentáronse os traballos realizados polo alumnado dentro dun proxecto multidisplinar que busca previr e evitar o "mal uso de internet e das redes sociais".

A iniciativa, coordinada polo departamento de orientación do centro coa implicación das diferentes materias, desenvolveuse nomeadamente co cento de estudantes de secundaria, aínda que o obxectivo era implicar non só ao alumnado do centro –os de BAC tamén colaboraron– e ao profesorado, senón tamén ás familias e á veciñanza en xeral.

Os propios rapaces e rapazas foron os encargados de transmitirlles aos compañeiros os froitos do investigado e aprendido, todo iso cuns fins comúns: coñecer as regras que regulan o bo comportamento nas redes, evitar conflitos nestas e coidar a reputación dos usarios, poder navegar de xeito seguro, axudar a previr a adicción ao móbil, protexer os datos persoais, identificar o ciberbullying, etc.

Así, os estudantes de primeiro de secundaria deseñaron un cómic para aproximarse ás netiquetas –conxunto de normas de comportamento en internet– e a identidade dixital, mentres que en segundo profundaron, a través do teatro, na adicción aos smartphone e aos videoxogos.

O alumnado de terceiro valeuse dun Kahoot para promover un concurso entre os compañeiros -os gañadores levaron un exemplar de Bajo el paraguas azul- que servise para identificar o ciberacoso e os de cuarto tamén traballaron ao redor desta temática analizando nun podcast as súas consecuencias e as maneiras de combatelo.

Ademais, organizouse unha mostra de material bibliográfico -mesmo se adquiriron libros específicos-, con lecturas recomendadas para o alumnado, os docentes e as familias.