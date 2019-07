O IES Fonmiñá celebra 20 anos de vida

Alumnos e exalumnos, profesorado e docentes que xa non están pero pasaron polas súas aulas, pais, nais e veciños. Ningún quixo perder a celebración do vixésimo aniversario do IES Fonmiñá da Pastoriza, un acto marcado polos reencontros e o agradecemento a un centro que cambiou aos que estiveron nel. Ese era o resumo que todos os presentes, que se contaban por decenas, entoaban.

Vinte anos non se cumpren todos os días e "son un mundo", tal e como definiu o alcalde pastoricense, Primitivo Iglesias, así que a xornada estivo chea de animación e de momentos emotivos.

As instalacións do instituto recibían a todos cunha colección de fotografías que invitaban a recorrer as dúas décadas de traxectoria a través das experiencias da súa comunidade. Instantáneas de cada excursión, entroidos, festas ou intres de diversión nas clases, ademais das orlas de cada unha das promocións, estaban expostas para viaxar no tempo e nos recordos. Así mesmo, onte estreábase un grafiti conmemorativo creado por Concepto Circo, que facía de ‘photocall’ para inmortalizar os reencontros e apertas que se sucederon durante toda a mañá.

A directora do centro, Maribel Valiela, foi a encargada de dar a benvida aos asistentes e aproveitou a súa intervención para agradecerlle aos rapaces "as ganas coas que vides ao instituto". "Facedes que sexa fácil vir traballar", dixo antes de facer unha especial mención a "Anxo e Maruxa, sempre dispostos a axudar". Os dous empregados recibiron obsequios.

A animación chegou pouco despois da man dos membros do grupo de teatro do IES Fonmiñá. Pablo Alonso, María Anxos Corredoira, María Pollán e Claudia Rivas interpretaron unha micropeza que versaba sobre a perda da lingua galega, mentres que a segunda obra, interpretada por Antía Fernández, Iria Trashorras, Lucía García, Raúl Rodríguez, Xairo Otero e Noelia Villamide, estivo protagonizada polos creadores dos primeiros bonecos que falaban en galego. O rexedor mostrou o seu orgullo polo tema destas obras, xa que adicou a súa traxectoria a traballar "a prol do galego".

Os momentos máis emotivos da mañá corrían a cargo dos exalumnos Alba Silva e Christian García, que repasaron as súas memorias no centro e animaron ao alumnado a non inmobilizarse ante os cambios, ademais da intervención de Naír Machado, alumna de 4º da Eso que deixa o instituto, aínda que "sempre irá comigo vaia onde vaia", concluía.

Así mesmo, houbo un recordo especial para María José Campo Falcón, unha das grandes precursoras da biblioteca do instituto, que pasará a levar o seu nome e lucirá unha placa conmemorativa na súa entrada. "Aí estabas, como unha fada do bosque, para sacar adiante esta biblioteca. Aínda cando estabas enferma, continuaches ensinándonos", dicía emocionada Matilde, membro do equipo encargado de xestionar este espazo, ante a familia da homenaxeada.

Trala emoción, seguiu o ambiente festivo amenizado polas gaitas, pandeiretas, bombos e tamborís dos membros do Grupo de Música e Baile Tradicional da Pastoriza, que interpretaron e bailaron varias pezas, ademais dos pinchos que puxeron o broche de ouro a un aniversario non de dez, senón de 20.