O IES Basanta Silva obtén o segundo premio do II Certame Coreografíate

Un grupo de alumnas do IES Santiago Basanta Silva de Vilalba, coordinadas pola profesora Almudena Falcón, gañou o segundo premio á mellor coreografía de centros de ensino do II Certame Coreografíate co baile Movémonos contra a violencia de xénero.

"Ocorreuseme porque quería conmemorar o 25-N, propúxeno na clase e animáronse", lembra a mestra. A canción elixida foi Fame de odio, das Tanxugueiras, xa que "fala do empoderamento da muller e pegaba co que queriamos expresar", explica.

"Estamos moi orgullosas e é todo mérito das alumnas, que o fixeron xenial, elaborando elas a coreografía", precisa, sen descartar que se volva participar, posto que tanto esta actividade coma todas as que organizan o centro e a biblioteca, "son moi necesarias e importantes, e reflicten que no instituto hai cousas chulas e orixinais para facer", conclúe Falcón.

Na súa categoría, o primeiro premio levouno o Ceip de Ponzos (Ferrol), mentres que na xeral foron recoñecidas Aida Pérez Fernández, Luz de la Iglesia García e Johanna Hesse.