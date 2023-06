Rueda ve el balneario de Guitiriz como "a mellor mostra" del turismo "de calidade" de Galicia

El Iberik Gran Balneario de Guitiriz & Golf cumplió el miércoles con el último requisito que le faltaba para considerarse oficialmente abierto, una inauguración a la altura de un complejo que quiere "posicionar novamente a Guitiriz no mapa do termalismo nacional e internacional", tal y como destacó su directora, Ana Lago, en un acto al que no quiso faltar el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien aseguró que el establecimiento chairego "é a mellor mostra" de los recursos "de calidade" disponibles en Galicia para atraer el turismo.

El máximo mandatario autonómico, que recordó que la Xunta acaba de lanzar la nueva campaña de promoción turística Galicia senta ben, explicó que el año pasado la comunidad batió su propio récord, fijado en 2019, al recibir más de seis millones de turistas, una cifra que se aspira a consolidar, pero sin olvidarse de que, si bien la cantidad es importante "e podemos seguir medrando", la calidad "ten que ser a obsesión".

Y a fortalecer esa oferta diferencial está llamado el hotel balneario de Guitiriz, como parte de la oferta termal gallega, que presenta el 20% de la española y atrajo a 150.000 personas en 2022, según precisó Rueda.

"Despois de moito esforzo, empeza unha etapa moi ilusionante ", aseguró también, destacando que "todas as administracións", contribuyeron para revitalizar el centenario complejo, en cuya rehabilitación la propiedad invirtió 8,5 millones, con una ayuda de 1,3 millones "procedentes de Europa, depositados no Ministerio de Hacienda e canalizados a través do Igape", resumió Rueda.

Autoridades visitando este miércoles la fuente de San Juan, en el recinto del Iberik Gran Balneario Guitiriz & Golf. VICTORIA RODRÍGUEZ

Este "complexo de descanso e de lecer é a mellor proba de que os fondos europeos chegan a Galicia", destacó a su vez el nuevo delegado del Gobierno, Pedro Blanco, quien, en el que era su primer acto público, tendió la mano a la Xunta para "traballar por e para Galicia". Además, quiso hacer hincapié en la importancia de la colaboración pública y privada, "para sacar adiante proxectos que xeran actividade económica".

"A apertura deste fermoso e sanador establecemento hostaleiro é a mostra, a evidencia, de que as cousas se están facendo ben, a pesar das dificultades conxunturais, impulsando o emprego e a economía do rural", decía Blanco, que calificó el de el miércoles como "un gran día para Guitiriz e tamén para Galicia, un día que nos confirma que imos polo bo camiño".

El delegado del Gobierno incidió en el potencial del sector termal —300 captaciones, 21 balnearios y 3.000 plazas hoteleras—, que ha llevado a crear el plan Galicia Destino Termal, para que esta sea un "destino preferente, prioritario e desexado", a lo que también contribuirá que el balneario de Guitiriz sea la sede del Encuentro anual de Villas Termales en 2024.

La conselleira de Economía, la subdelegada del Gobierno y el delegado de la Xunta en Lugo, representantes de municipios donde tiene presencia el grupo Iberik o de entidades del sector asistieron a una inauguración que la alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, calificó como hecho "extraordinario para nós como concello", deseando que el hotel pueda ser un "motor económico".

"Sabemos que hai moitos balnearios en España, pero estamos seguros que ningún coma este", reseñó la regidora sobre un complejo que todo guitiricense siente un poco suyo "porque nos identifica e é un referente". Alabó además la "valentía" de la propiedad para sacar adelante este proyecto, que culminaba un objetivo perseguido desde hace "siete u ocho años", tal y como recordaba el director general del grupo Iberik, José Luis Lagoa Borges: "Un sueño que mi padre (el empresario José Luis Lagoa) y mis socios (José Luis y Juan Carlos Cabanelas y Luis Otero) lucharon mucho, sin su ayuda y compromiso este proyecto no habría sido posible", explicó.

Lagoa tildó de "hito" el ver el hotel operativo y mostró su agradecimiento a todos los que han colaborado para que este pueda ser "un impulsador del turismo" y también del empleo, con la creación de unos 50 puestos de trabajo directo, a lo que se suma su "influencia " en la comarca.

"El compromiso de la empresa y de Iberik Hoteles será servir como elemento dinamizador social y económico", esperando contribuir a fijar población, revitalizar el entorno rural y colaborar con los agentes locales, además de respetar "el entorno privilegiado que rodea las instalaciones".

"Bienvenidos a un nuevo capítulo del turismo gallego y de la historia del balneario de Guitiriz", concluyó Lagoa. Y como dijo Pedro Blanco: "Moita saúde termal".