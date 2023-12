Dende o primeiro día que atravesou as portas do hotel balneario de Guitiriz, Daniel Castrillón comprometeuse a trasladar esa "cultura de servizo" que aprendeu nunha longa traxectoria que comezaba como camareiro en Ribadeo e botóns en Tenerife e que lle ofrece unha "visión 360" dun traballo para o que se marca un dobre obxectivo: que o complexo termal volva ser un referente e que a veciñanza o sinta como seu. E para iso, o primeiro foi analizar os puntos fortes para potencialos, descubrir as feblezas para palialas e facer equipo cos máis de 50 traballadores dunhas instalacións "de catro estrelas pero con alma de cinco". E é que, ao final, que un cliente saia pola porta satisfeito, e disposto a volver, só é posible grazas ao traballo colectivo.

Que tal a aterraxe?

Ben. As instalacións e o persoal son fantásticos, non me podo queixar. Estamos facendo formacións co persoal. É unha apertura, eu xa fixen catro, tres de hoteis de 600, 525 e 297 habitacións, e toda esa experiencia curtiume para entrar nun hotel que acaba de abrir, para ver as necesidades que temos. En liñas xerais imos moi ben e creo que o ano 2024 vai ser moi bo, sobre todo se conseguimos afianzar os novos proxectos, dándolle prioridade aos eventos, aos grupos e ás vodas.

Coñecía Iberik de antes?

Non, e a verdade é que creo que é a primeira vez que tomei unha decisión máis co corazón que coa cabeza. Ao final a terriña é a terriña. Sempre tiven ganas de vir aquí e se ves os estudos recentes de turismo, hai unha emigración importante de turistas dende o sur de España aquí ao norte; dende 2019 ata 2022 foi dun 13%, aproximadamente. Hai moito traballo por facer, como adaptar infraestruturas, para poder dar un fantástico servizo a estes futuros visitantes, pero creo que imos no bo camiño.

Gastronomía: "Non coñecía ata hai pouco a torta de millo e é unha marabilla, hai que destacala, tes que probala si ou si"

E do balneario, sabía?

Si, porque teño moita familia polo interior de Lugo, na Pastoriza, en Sarria... De pequeno viña pola zona e para min, que son de costa, estas paisaxes de interior son moi bonitas. O que non coñecía ata hai pouco é a torta de millo e a verdade é que é unha marabilla. Hai que destacala. Tes que probala si ou si.

Cal foi a súa primeira impresión ao chegar?

Guau! Encantoume. Se teño que describilo, pareceume como máxico. Dende que entrei pola porta esa foi a sensación. Cando cheguei, vivín no hotel e as habitacións son fantásticas. O investimento feito deu os seus froitos. Hai que recordar a longa historia deste lugar, e foi por ela que Iberik apostou forte por este hotel. Son 8,5 millóns de investimento inicial e seguimos investindo, porque cremos que ten moito futuro.

E a fonte, probou as augas?

Probeinas e sentáronme moi ben. Din que son augas medicinais, eu non podo aprezalo, pero o sabor si, e é moi rico. En Canarias non temos fontes, así que é case coma maxia ver auga que podes beber. Aquí forman parte dun tratamento que o noso director médico, Antonio Freire, recomenda en función de cada persoa. A fonte e as súas propiedades é como unha persoa máis que temos traballando con nós. Podémonos considerar afortunados por contar con este manancial, que ademais é moi visitado a diario pola xente.

Que o levou a dar ese paso de deixar Tenerife e volver a Galicia?

Son de aquí. A nivel profesional, esta é unha cadea con moita proxección e un futuro prometedor, creo que se están a facer as cousas moi ben. Tiña outras ofertas para ir a outros sitios, pero creo que Galicia é un destino moi bo cando es pai e tes fillos. Este é un sitio fantástico para coidar dos nenos, hai boa educación, boa sanidade... é un recurso que a xente que está aquí vivindo ao mellor non valora. Eu vivino de pequeno, tiven boa educación, boa sanidade, moi bos momentos de ocio, e gustaríame que os meus nenos desfrutasen desa experiencia que eu tiven cando fun un cativo.

Que obxectivos se marca para as instalacións?

Que funcionen ben e sexan rendibles, e creo que temos todas as ferramentas para poder facelo. Temos espazo, temos unhas habitacións espectaculares e estamos traballando nunha oferta gastronómica para que a xente non só veña e desfrute dun balneario ou dunha cama fantásticos. Os galegos aprezamos moito a gastronomía e o traballar con produtos de quilómetro cero, de tempada, é unha prioridade. Apostamos por unha nova cociña e xa elaboramos menús para grupos e para o Nadal, no que imos ter eventos de Noiteboa e de Fin de Ano, e estamos traballando nos futuros menús de vodas e na carta do restaurante. Con todo isto creo que temos todas as ferramentas para ser un éxito seguro.

Proxecto: "Queremos ser un referente en eventos e vodas e para iso imos transformar a casa club en canto sexa posible"

O comezo xa non foi mal, cunha candidatura nos premios Wellness Experience.

Nos tempos que estamos a xente dálle moita importancia ao benestar, así que estar aí como un elabodos mellores balnearios de España, Portugal e Andorra, ao lado de proxectos tan relevantes, non é pouco. O premio levouno desta vez Vidago Palace, pero nós seguiremos traballando a ver se pode ser o ano que vén.

Recibían a visita da conselleira Fabiola García hai pouco polo programa Benestar en Balnearios. Ve importante participar nestas iniciativas que ademais compensan a ocupación en tempada baixa?

Si, temos o programa da Xunta, programas de termalismo, queremos participar nos do Imserso... Queremos que os nosos maiores poidan desfrutar das nosas instalacións, porque son persoas que coidaron de nós, traballaron toda a súa vida e creo que é o momento de que desfruten. Nós facemos a nosa pequena colaboración para que o fagan na etapa final das súas vidas, que creo que é a máis bonita.

Avanzou a idea de organizar eventos e vodas, a iso vai encamiñada a reforma da antiga casa club?

Si, queremos ser un referente en eventos e en vodas e para iso imos transformar en canto sexa posible a casa club nun salón de eventos con capacidade, contando co apoio da zona exterior, para acoller 500 persoas ou incluso máis.

Sabe cando abrirá o campo de golf?

Esperamos que poida estar listo de cara á primavera ou o verán. Buscamos ser un referente para os xogadores de toda Galicia. A situación é privilexiada para a práctica do xogo e queremos trasladar a experiencia adquirida en Aguas Santas aquí. Ademais eu son federado e estou desexando probalo.

Como é a relación co Concello?

Temos relación directa co Concello e coa alcaldesa, Marisol, que tamén aposta por este proxecto que temos en Guitiriz. Sentímonos moi apoiados e empezamos a sentir tamén o apoio dos veciños, que ademais adoitan vir diariamente pasear polo recinto, porque hai un paseo fantástico, duns tres quilómetros, que percorre a propiedade. Temos xa algunha iniciativa conxunta, como as clases de aquagym, e gustaríanos ampliar esa colaboración. Pensamos no fitness e en aumentar o ximnasio, coa idea de que a xente do concello poida vir a el. Para o verán tamén temos intención de organizar torneos e eventos aproveitando as tres canchas de pádel.

Que relación lle gustaría ter coa veciñanza?

Unha relación de colaboración mutua. Os veciños teñen que pensar que, coa nosa mentalidade de sustentabilidade, queremos, por exemplo no tema de provedores, contar coa xente do pobo. Preferimos comprar aquí. Isto é un círculo, a xente de aquí verase beneficiada en moitas cousas, como as oportunidades de emprego. Os veciños son os primeiros que nos van publicitar e a xente que vén aquí vai buscar unha oferta complementaria, e esta pode estar aquí ao lado. Porque o turista que vén aquí busca cousas complementarias, non só o hotel. Quere algo que facer no contorno e hai que ofrecerllo. Por iso insisto en que é importante a sostibilidade, non só entendida como protexer o medio ambiente, senón como colaborar co contorno, coa poboación local para que os nosos clientes sexan tamén un beneficio para ela. Quen vén sae, visita os comercios, gústalle comer fóra... Se temos unha oferta complementaria en condicións, todo ese beneficio desfrutarao todo o mundo, non só o hotel Iberik.