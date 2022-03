O hostal O Cristo de Goiriz pon as súas duchas ao servizo dos camioneiros en folga

A folga de transportes convocada de xeito indefinido con motivo da subida de prezos que experimentaron os carburantes nas últimas semanas por causa da guerra de Ucraína viviu no día de hoxe a súa cuarta xornada con novos incidentes pero tamén aflorou o lado solidario de algunhas persoas. Este é o caso do hostal O Cristo de Goiriz, en Vilalba, que ofrece as súas instalacións para o uso dos transportistas que están secundando a folga.

Eduardo Fernández é o dono deste establecemento hostaleiro emprazado en plena N-634 e explica que os camioneiros que así o desexen poden acudir ao local para asearse nas duchas do local de xeito totalmente gratuíto. "Este é o meu xeito de apoiar as reivindicacións do sector. Outra cousa non podo facer entón ofrezo o que teño", precisa o hostaleiro.

"Hai moita xente que leva varios días sen poder ducharse e esta folga non se sabe cando rematará", di Fernández quen engade que no hostal que rexenta desde o ano 2016 tamén hai dispoñible unha terraza "que tamén ofrezo aos camioneiros para o que precisen", conclúe o empresario.