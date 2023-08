Hospedaxe rural para compartir

"Es una pensión con dos casitas", define Helena Pais, responsable ata non hai moito do albergue de peregrinos Witericus, a hospedaxe rural Das Aradas -vén da nomenclatura histórica e xa en desuso do lugar, Carballedo das Aradas- na que se reconverteu este aloxamento da parroquia guitiricense de San Locaia grazas á sociedade coa súa amiga Mariana Roura.

Para o cambio de filosofía do establecemento, que agora conta con dous apartamentos, un de dúas prazas e outro de catro, Mariana e Helena optaron pola constitución dunha cooperativa, unha fórmula que encaixaba na súa maneira de entender o sector turístico. "Cooperar xa o levamos como un estilo de vida, gústanos compartir e o único que queremos con isto é ter un traballo estable e digno ao tempo que lle aportamos algo ao noso contorno", detalla Mariana.

Interior dun dos dous apartamentos. C. PÉREZ

"Partimos do que xa había, un albergue de peregrinos, e transformámolo, porque demandaba moito tempo e nós queriamonos dedicar tamén a outra parte do noso proxecto que nos fai ilusión, que é organizar talleres e crear unha rede con outros productores locais para promover actividades que divulguen e potencien os valores da zona", avanza Mariana.

Das Aradas abría as súas portas hai unhas semanas e xa promoveu a súa primeira actividade, un obradoiro de arte, aproveitando que a ilustración da natureza é a especialidade de Mariana. "Queremos facer divulgación da natureza, con talleres artísticos ou medioambientais, paseos guiados...", concretan. Ademais, xa iniciaron contactos con outras pequenas firmas da zona, coma unha queixería ou un apicultor para establecer sinerxias.

"Estuvimos mirando y lo que mejor nos encajaba era una pensión con apartamentos", apunta Helena, que incide en que elas van estar igualmente aí, atendendo necesidades dos hóspedes como prepararlles o almorzo ou a cea se así o piden previamente.

"La idea es que la gente pueda disfrutar de otro tipo de turismo, más consciente y responsable, no masificado", engade Helena. Así que se quen escolle Das Aradas quere simplemente non facer nada e gozar do silencio, pasear ou mergullarse no contorno rural, terá liberdade para facelo, pero se optan por completar a súa estancia con algunha que outra actividade, Mariana e Helena están a traballar nese programa de propostas acordes ao contorno, que inclúe unha finca de arredor de dúas hectáreas.

Interior do outro dos dous apartamentos. C. PÉREZ

Mariana e Helena, con axuda de familia e amigos, fixeron boa parte do traballo para converter o antigo albergue, habilitado hai unha década no que era unha vella palleira -Helena e a súa familia compraban todo o lugar no ano 2000-, nos dous apartamentos. Foi só un primeiro paso, pois agora xa están a acondicionar o local do antigo forno para que faga as veces de aula multiusos.

E de cara ao futuro, manteñen vivo o soño de poder restaurar e darlle unha nova vida á centenaria casa da aldea de Carballedo, que hai quen di que é a máis antiga da parroquia.