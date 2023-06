Horta e froito vermello: da terra á mesa tras ser apañado do chan chairego

Tamén chamados froitos silvestres e de pequenas de dimensións, son coñecidos por ser uns dos máis antigos do mundo, que xa alimentaban aos primeiros pobos que vivían de recolectar no monte todo o que podían para sobrevivir. Dende aquela, e pasando polo feudalismo, cando pertencían a quen tivese as terras —había que pagar por comelos—, chegou ata hoxe, onde xa non só nacen entre a maleza, senón que se sementan e se cultivan.



Delicadeza

Algúns deles, como poden ser os arandos, as framboesas ou as amoras, son moi delicados e para conseguilos de boa calidade hai que collelos da propia planta sen que caian ao chan, o que faría que estivesen perdidos e non valesen para a venda nin para o consumo.



Mar de plástico

Antes de trasladalos ao Areniro, os invernadoiros de Pacios semellaban ser un pequeno mar de plástico cando eran vistos dende a A-6, sitio dende o que parecían non ter fin, sendo ademais moi rechamantes para a vista dunha comarca na que o máis habitual é o minifundio.



Tamén en seco

O chícharo da Cova tamén se pode consumir en seco, como se foran garavanzos, e en receitas como o hummus, grazas ás súas propiedades.

Froitas que podes ver dando un paseo polo monte ou camiñando por un sendeiro. E que antigamente se recollían así, sen sementalas, indo á aventura e clamando á sorte para volver á casa co postre, san e nutritivo, debaixo do brazo. Bueno, iso para os menos lambeteiros, xa que moitos non aguantarían a tentación e virían co bico manchado de característicos tons vermellos e negros, e ata arriba de froitos do máis apetecibles.

Isto é algo que segue pasando hoxe en día, pero xa non é a única alternativa que hai para degustar os tamén chamados froitos do bosque. Ante a necesidade de levar á boca framboesas, arandos ou moras, agora pódese emprender un viaxe máis curto e sinxelo ata algún establecemento que as comercialice. Algo que axudou a que se vexan moito máis, e tamén a que se consuman, sendo agora moito máis habituais nas vivendas, xa sexan soas, con iogur, en postres...

O monte pasou a un segundo plano, e o produtor natural perdeu protagonismo en favor de grandes extensións de terreo, e tamén de estruturas de plástico, os invernadoiros, para algúns dos froitos. E a Terra Chá tenas, orientadas en exclusiva aos froitos vermellos, dende o ano 2013, cando chegaron a Pacios, en Begonte.

Neste enclave, son 70 as hectáreas aproveitadas para a produción dun froito en específico, os arandos. Pero non foi así dende o primeiro momento. Nos inicios, en Pacios producíanse ademais framboesas, moras e amorodos. Surexport cultivaba alí todas as variedades de froitos, e seguen recollendo a froita das liñas de terra plantada directamente coa man, elixindo as pezas segundo a calidade, podendo haber sobre 300 traballadores na tempada alta.

Lonxe de quedarse aí, a empresa andaluza comezou outro proxecto en 2018 para ampliar as súas terras na Terra Chá, elixindo esta vez o concello de Cospeito, e máis concretamente ao lugar de O Arneiro. Alí, a extensión traballada é moito máis comedida que a de Pacios, con 30 hectáreas de superficie.

Invernadoiros no Arneiro. AEP

Con este movemento comezou a hexemonía dos arandos na parroquia begontesa, ante o desprazamento das amoras, das framboesas e dos amorodos aos novos terreos, en territorio cospeités, co que os invernadoiros desaparecían do lugar inicial para recalar no Arneiro. E con estes cambios tamén chegaban outros, como a ampliación do persoal, e outros intentos que non se deron, como a chegada da empresa andaluza a Guitiriz, ou a Santa Locaia, que podería ser o seguinte destino, aínda que a día de hoxe é só un suposto. O obxectivo con este despregue? Contribuír a completar a demanda que ten Surexport en Galicia.

Do almacén pasan á distribución, da cal, a metade, está feita en Galicia, a través de acordos que ten a empresa con outras que trasaladan o produto ao consumidor. Esto asegura que toda a comunidade poida degustar os froitos vermellos chairegos, que medran día a día en Pacios e no Arneiro e ademais viaxan polo resto da península.

Sonia López, coa marmelada de arando. AEP

A terras vilalbesas, e máis concretamente a Belesar, tamén chegan os arandos, estes ecolóxicos. E é que Os Arandiños naceu no ano 2013 froito case da casualidade. "Foi pola herdanza dunha terra de tres hectáreas. Atopámonos cunha chamada de Navarra, de que nola querían mercar para os arandos", explica a propietaria, Sonia López, que naquel momento comezou un ano de investigación sobre a froita, para posteriormente comezar co seu cultivo.

Ao principio, a plantación era de media hectárea, para, aos tres anos, comezar xa cunha completa, que é a extensión actual. Nela hai sobre unhas 3.000 plantas, que na tempada pasada deron arredor duns 12.000 quilogramos, dos cales oito foron para vender en fresco, a granel, e o resto para elaboracións.

Os arandos, completamente ecolóxicos, saen tamén en zumes, concentrados e marmeladas caracterizados por non levar azucre engadido, contando con ingredientes naturais como o ágar-ágar ou o xarope de agave para endulzar e espesar as elaboracións.

Horta

Se algo caracteriza o solo chairego é a súa idoneidade para plantar e obter produtos de calidade, sobre todo froitas e verduras de consumo habitual como son a leituga, o tomate, a coliflor ou os chícharos, entre un longo etcétera. Alimentos que non faltan en ningunha feira ou mercado da comarca e da contorna da mesma, onde se venden frescos e listos para consumir nos vindeiros días ou no propio.

Pero para chegar ao produto final é necesario un longo proceso que comeza por preparar a terra, para despois plantar as sementes, e con paciencia, coidalas e regalas ata que empecen a agromar, momento no que hai que extremar o coidado ata que chega a hora de apañar, ao fin, froitas e verduras, e seleccionar as de mellor calidade para a venda.

Raquel Pardo, de Xeada. AEP

É o caso de Xeada, o proxecto que iniciou a pontesa Raquel Pardo en Roupar en 2020, cando decidiu adicarse ao 100% ao seu invernadoiro e a comercializar verduras e hortalizas naturais de forma directa, sen intermediarios, xa sexa vendendo na súa finca, nas feiras, como a das Pontes, á que nunca falla, ou a restaurantes, froiterías e outros locais que xa lle mercan habitualmente.

Así, o que naceu nun invernadoiro de 340 metros cadrados medrou exponencialmente ata o día de hoxe, onde conta con 6.000, nos que ten tres invernadoiros nos que colleita verduras e hortalizas de tempada, ampliando a oferta co paso dos anos, debido a que "todo o que se recolle véndese, xa que é un traballo no que se hai que mover moito, pero onde é moi raro non atopar compradores", explica Raquel.

A sua oferta a día de hoxe é moi variada, e inclúe produtos como tomates, acelgas, berenxenas, pementos, fabas, cebolas ou grelos, entre outras. E non contenta con iso, Raquel quere ampliar "para o ano, tendo máis tempo para facelo con orde", e ter cabazas, e froitas como o melón ou a sandía.

Moncho Carral, de Hortalizas do Lar, segura que cada vez hai máis xente que "aposta polos produtos de proximidade e que tamén valora que non empregamos químicos"

En Roca atópase Hortalizas do Lar, unha iniciativa empresarial que naceu na parroquia guitiricense a raíz dun experimento, que rematou sendo un proxecto que segue en marcha hoxe en día, con moi bos resultados, como explica Moncho Carral, que leva a empresa xunto a Paula Campo: "Temos máis demanda que oferta, e todo o que recollemos vendémolo. Hoxe en día noto que cada vez máis xente aposta polos produtos de proximidade, e que tamén valora que non empregamos químicos".

Hortalizas do lar. AEP

Iso nótase tamén na extensión traballada, que medrou moito, pasando de 900 metros cadrados a 2.200, en invernadoiro. E é que, ademais diso, tamén teñen terras ao aire libre. E de produtos, aos dos inicios, como grelos, repolos, tomates, pementos de varias clases e xudías, uníronselle moitos outros como coliflor, brécol, leituga, e no verán, moitos produtos de tempada. E seguen experimentando con máis cousas, como "as sandías, que empezamos a plantar este ano, para ver como se dan", explica Moncho.

Recuperación

Na Terra Chá, e máis concretamente en Xermade, deuse a recuperación hai arredor de dez anos dunha variedade de chícharos propia de alí, os da Cova.

Esta ten a súa orixe no barrio da Cova do Vilar, na parroquia de Momán, onde a familia de Pepa e de Mari Luz Paz Souto era a única que a botaba debido á tradición ancestral.

Unha incursión de becerras na súa finca fixo que Pepa vira perigar a especie e recollera para un bote os chícharos que lles caían aos animais da boca

Unha incursión de becerras na súa finca fixo que Pepa vira perigar a especie e recollera "para un bote os chícharos que lles caían aos animais da boca", apunta a propia Pepa, que, "ao ver na televisión que había moitas especies animais e vexetais que se estaban perdendo", pensou nos chícharos e decidiu facer por recuperalos.

Susana e Pepa, coa plantación de chícharo da Cova. AEP

Así, deu con Susana Trastoy, a técnica de xestión de Almoga, que comezou coa investigación: "Mandamos unha mostra ao Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo para saber se existía e se estaba rexistrada alí, e non, polo que se interesaron en saber máis dela e remataron decretando que era unha especie propia, bautizándoa co nome do lugar, e sendo así o chícharo da Cova".

Susana fala do proxecto que fixeron en 2018 para recuperar a variedade, polo que recibiron unha axuda para sementalo.

Dende aquela, é cultivado en Xermade e en Vilalba, onde varias persoas, entre elas Susana, plantan un chícharo "moi rico pero pequeno".