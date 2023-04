Unha homenaxe con páxinas e palabras

O 23 de abril é unha data especial sinalada no calendario internacional. É unha xornada adicada a renderlle homenaxe á cultura do libro e á lectura, coa importancia que teñen na vida de tanta xente. Dende tempos remotos, os libros foron unha fonte inesgotable de coñecemento, aventura, imaxinación e reflexión. A través das súas páxinas, descóbrense novos mundos, viáxase no tempo e no espazo, apréndese sobre a historia e a cultura e atópase inspiración para a propia vida.

Na Terra Chá, como en cada recuncho do mundo, hai moitas persoas que gozan día a día da lectura e que, de feito, non entenden a vida sen ela. Para eles, este Día Internacional do Libro é unha pequena homenaxe a esa afección que xa forma parte deles. A literatura non entende de idades, un libro é un libro para un neno de cinco anos e, tamén, para unha persoa que supere os 80.

Sabela Figueira. EP

Isto sábeo ben Sabela Figueira, profesora de Historia no IES Basanta Silva de Vilalba e coordinadora da biblioteca durante moito tempo -agora lévaa Paz Balseiro-. Sabela, de 45 anos, puido comprobar de primeira man como os rapaces máis novos seguen interesándose pola literatura, a través duns clubs de lectura que rondan os 120 participantes. "As bibliotecas dos centros escolares funcionan moi ben", comenta a mestra. Porén, olla un problema ao que deben facer fronte todos os lectores: o tempo. "Hai máis nenos da Eso que de bacharelato. Estes teñen moito que estudar e vense agobiados", sinala.

Despois de seis anos xestionando a biblioteca do instituto vilalbés, coñece moi ben o funcionamento da mesma, fomentando todo tipo de actividades para que os cativos vexan a lectura con outros ollos. "As bibliotecas eran un zulo na miña época. Agora deixamos que eles propoñan e facemos xuntanzas. De feito, o pasado outono quedamos a durmir no centro, encántalles", di Sabela, nomeando moitas outras accións que dinamizan a lectura. Ata teñen un grupo de Telegram para falar dos libros que van lendo! Dende o seu punto de vista, o maior interese da xente nova está focalizado nas novelas de ficción, e, incluso, na poesía.

Irene Sanmartín. EP

Unha das alumnas de Sabela no instituto é Irene Sanmartín, unha vilalbesa de 17 anos que cursa segundo de bacharelato e quere estudar algo relacionado cos idiomas. Aínda que o tempo que ten é reducido, sempre saca un oco para ler dende que a súa nai lle inculcou o gusto polos libros sendo unha nena. "É algo para todo o mundo, se non che gusta un estilo, podes atopar outro", sinala esta rapaza amante de autores como Albert Camus ou Benito Pérez Galdós. Gústalle descubrir todo tipo de novelas e adora adentrarse na psique dos personaxes. "Leo para conectar coa realidade e ser consciente dos problemas que poden existir", comenta.

Esteban Roca. EP

Outro mozo apaixonado dos libros é Esteban Roca, de 25 anos. Este guitiricense, capitán do equipo de fútbol sala da vila, comezou a interesarse pola literatura na súa adolescencia, cando lle xurdiron inquedanzas arredor da política e da historia. "Necesitaba os libros para adquirir coñecementos", sinala este veciño de Parga, que acabou estudando a carreira de Historia en Santiago de Compostela. "A propia disciplina leva consigo a lectura de moitas obras", explica en relación aos seus estudos. Esteban celebra o Día do Libro cada día, adicándolle unha hora na súa axenda. "Non me vexo sen ler debido aos meus intereses", confirma o mozo, lector de todo tipo de novelas clásicas, como as de Gabriel García Márquez ou José Saramago, e ensaios políticos e históricos.

Gema Franco. EP

"Se nas primeiras catro páxinas non me engancha, aparco o libro. Cada obra ten o seu momento". Esta é a curiosa manía de Gema Franco, de 52 anos, cuxo interese pola literatura xermolou na súa infancia, ben pequena. "Comecei a ler de nena, é algo vital no meu proceso persoal", afirma. Esta educadora social na Mancomunidade Terra Chá recorda os seus primeiros contactos cos "cómics relacionados cos homes", como Capitán Trueno, ou a primeira vez que leu El Principito ou Diario de Ana Frank.

Gema pertence ao club de lectura da Pastoriza, o que lle permite "compartir experiencias e coñecer diferentes puntos de vista enriquecedores arredor das historias de cada libro". Todas as noites, Gema ten o hábito de ler. É a súa forma preferida de sanar e de calmar o estrés da vida cotiá: "Dáme terror pensar na posibilidade de non poder ler", confesa. O medo está aí, mais seguro que poderá seguir gozando desta arte por moitos anos.

María Jesús Rábade. D.CABO

María Jesús Rábade, de 68 anos, reside en Pino, en Cospeito, xunto ao seu marido Avelino Roca, e ambos son socios da biblioteca rural da parroquia. Esta muller, feminista e crítica, confesa ser unha gran seguidora de Rosalía de Castro, de clásicos rusos como Fiódor Dostoyevski ou de Emilia Pardo Bazán. Á mente da cospeitesa, que se adicou ás tarefas do campo malia ser mestra, volven os recordos da súa infancia, durante a ditadura franquista, cando había volumes prohibidos e o galego estaba moi estigmatizado. "Meu pai ensinoume que existía outra cousa, pero ata despois do réxime non puiden ler as obras que me interesaban", recorda. Co paso do tempo, conseguiu gozar dunha das súas maiores afeccións sen restricións, algo que se lle pegou a unha das súas netas. "A pequena devora libros", di fascinada.

Alexandra Cabana. EP

Outra devoradora de páxinas é a filla de Alexandra Cabana, Leonor, de tan só dez aniños. "Le ao mesmo nivel do seu avó", sinala Alexandra orgullosa, facendo referencia a seu pai, o autor galego Darío Xohán Cabana. A profesora de Xeografía, Historia e Arte do IES da Terra Chá de Castro sempre tivo fácil acceso aos materiais que desexou, o que lle axudou a querer á literatura. Medrou rodeada de libros, inculcada polos seus proxenitores. "Meu pai sempre creu que a literatura é de quen a quere ler", cavila Alexandra. A docente de 48 anos recorda os momentos de cativa, sentada no chan e "lendo o que estaba á súa altura", aínda que non fose literatura infantil.

Pola mente de Alexandra pasan os momentos de adolescente no instituto e o fervor que sentía pola lectura. Agora, igual que outros, antes de durmir intenta viaxar a outras realidades a través das páxinas. "Leo, igual que como e falo. Imaxinarme sen ler é como imaxinarme sen falar", sentencia. E dende o seu punto de vista, todo o mundo pode gozar dunha obra: "A chave é atopar o libro correcto para a persoa axeitada".

Seis propostas para festexar a literatura

Cada unha das persoas que forman esta peza quixeron deixar a súa recomendación especial para todo o mundo. A tarefa non foi doada, porque escoller un único libro é "como escoller entre varios fillos".

O home que plantaba árbores (1953) Jean Giono

Sabela Figueira recomenda este libro do autor francés pola presenza do "amor e a natureza", así como a "humildade e xenerosidade humana".

Desayuno en Tiffany’s (1958) Truman Capote

Irene Sanmartín escolle un dos libros do xornalista estadounidense porque se sentiu identificada coa protagonista da historia, cunha narración moi profunda.

El túnel (1948) Ernesto Sábato

"Unha novela cortiña e agradable na que un pintor namora dunha rapaza", sinala Esteban Roca na súa recomendación. Imperdible!

Azucre (2021) Bibiana Candia

Gema Franco recomenda esta peza que trata o proceso histórico e a realidade da emigración galega en Cuba.

Morte de Rei (1996) Darío Xohán Cabana

Alexandra Cabana non pode deixar de recomendar unha das novelas de seu pai, unha das súas preferidas. Aínda que escoller só unha obra lle foi especialmente complicado.

El Quijote (1605) Miguel de Cervantes

María Jesús Rábade é unha namorada de toda a obra de Rosalía de Castro, pero quixo recomendar o clásico por excelencia da literatura española. Para ela, esta obra é "o máis do máis" e leuna dúas veces.