Un hombre de 63 años resulta herido en una salida de vía con un tractor en Cospeito

Un hombre de 63 años e iniciales F.A.V. resultó herido en la tarde de este viernes tras sufrir un accidente de tráfico con su tractor. El conductor circulaba por la carretera de Feira do Monte a Fontefría, en la parroquia de Seixas, cuando el vehículo agrícola que conducía se fue de la carretera.

Un particular, alrededor de las 19.00 horas, dio el aviso a la central de emergencias del 112 Galicia para solicitar auxilio para el conductor, pero ya indicó que no estaba atrapado, por lo que no se movilizó a los bomberos de Vilalba.

Desde el 112 sí dieron aviso a una patrulla del Subsector de Tráfico de Lugo y al 061, que trasladó al herido, que estaba consciente pero se quejaba de dolor en el pecho, al Hula.