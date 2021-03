Josefa, Pili, Guadalupe, Modesta, Celia y Chus. Son los nombres propios de las seis mujeres que protagonizan un proyecto audiovisual realizado por Filme Fotografía y Rubén García Videógrafo, con la colaboración del Concello de Castro de Rei, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

"Ante a imposibilidade de facer eventos polas limitacións do covid, puxémonos en contacto co Concello de Castro de Rei e propuxémoslle esta iniciativa", explica Rubén, cuyo propósito no era otro que "dar a coñecer e homenaxear ás veciñas do municipio, señoras ao pé da casa que teñen historias dignas que contar".

Así que con el visto bueno del Concello seleccionaron a seis vecinas de diferentes parroquias y grabaron sus historias de vida con nombre propio. Los microrrelatos podrán verse en Youtube y a través de las redes sociales a partir de esta tarde. Uno cada día.

"Hoxe comezaremos co relato de Josefa, unha das participantes de máis idade xunto a Guadalupe. Josefa chegou cos seus pais dende Friol a unha casa de colonización na que foron caseiros. Foi nai solteira e criou ao seu fillo con moito traballo e dificultades", explica Mónica Méndez, de Filme Fotografía, la otra cabeza visible de un proyecto que espera poder tener continuidad en el tiempo.

La selección de las mujeres que participan en esta primera edición se basó fundamentalmente en poder ofrecer diferentes perfiles tanto profesionales como de edades. Así, el vídeo del miércoles, contará en primera persona la historia de Pili, una experta en el mundo del ganchillo que acaba de recibir recientemente el sello de Artesanía de Galicia.

El jueves será el turno de Guadalupe "a quen lle deron por morto ao seu pai na Guerra Civil e tivo que facerse cargo e atender dende moi nova aos seus irmáns", cuenta Mónica, confirmando que el cuarto y el quinto vídeo serán de Modesta y Celia, respectivamente.

Chus, otra emprendedora del municipio que abrió su peluquería con apenas 18 años, completará el elenco de mujeres de este trabajo audiovisual, que también irá acompañado por retratos en blanco y negro realizados por Mónica Méndez.

"Os vídeos terán unha duración aproximada de tres minutos", añaden los promotores de la iniciativa, quienes avanzan que el lunes 8, tras conocer una a una las historias de vida de estas vecinas de Castro de Rei, se proyectará también a través de Youtube y las redes sociales un vídeo de todas ellas como broche de oro a esta actividad conmemorativa del Día Internacional de la Mujer.

PROYECCIÓN. Aunque las actuales restricciones derivadas de la crisis sanitaria por el coronavirus impiden que se pueda organizar otro tipo de evento, la idea de Rubén y Mónica es poder algún día "facer unha proxección aberta coas protagonistas para que os propios veciños poidan preguntar e falar con elas", explica Rubén, quien cree que es fundamental "poñer cara ao veciños", además de poder descubrir "historias incribles que poñen os pelos de punta", concluye.