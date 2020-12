Con alma dun ser animado e con corpo de máquina, o enxeño dun titiriteiro e dun xogueteiro, ambos de Pol, que se puxeron a trebellar para dar forma a autómatas deses que non se está acostumado a ver. Ou quizais a ver si, pero non a tocar, que é o verdadeiro obxectivo de Xirapaus.

Baixo ese nome bastante esclarecedor, agóchase un proxecto no que se combinan xoguetes e marionetas que se poden manipular a través dunha manivela, cunha dificultade mínima para que calquera que se queira sumerxir no mundo desas pequenas máquinas, que non son outra cousa máis que os antecesores dos robots, poida facelo con todas as facilidades.

"A nosa intención é que se poida xogar con eles", resume Ero Vázquez, membro de Marionetas Trécola e experto constructor de monicreques e estructuras con madeira, téxtil, metais e cartón pedra, que xunto a Taboada, da Chintofanería e fabricante de xoguetes e xogos de creación propia con materiais ecosostibles e outros recuperados, ben de tempos pasados ou ben de culturas diferentes, puxeron a andar hai máis dun mes esta iniciativa á que denominaron Kinetiko, "un nome en esperanto para unha exposición de pezas que non precisan de nome nin de explicación".

"Naceu, coma case todas as ideas, dunha charla fai un tempo, pero haberá un mes que comezamos coa fabricación dos artiluxios. Primeiro fixemos os prototipos, aínda que ao irmos traballando foron cambiando, porque sempre che aparecen novas propostas, que isto podería quedar mellor así, que aquilo o poderiamos quitar... Ao final rematou como non tiñamos planeado nun principio", explica con detalle o titiriteiro "a tempo completo", tal e como el mesmo recoñece. E é que cando un é artista o é as 24 horas, polo que en Pol apuraron ata os últimos días para perfeccionar os pequenos detalles, os máis importantes.

Segundo apunta Ero Vázquez, o nacemento dos seus autómatas vén dun proceso coidado, vixiantes de que cada peza "teña algo que contar".

Deste xeito, un pode atoparse coa historia "da avoa de Manu, que intentou cazar en varias ocasións unhas toupas que lle causaban estragos na súa horta" e agora está representada a través dun mecanismo polo que van saíndo dous animais por cada un dos lados que non se dan pillado.

Tamén hai unha pandeireta automática, unha marioneta que fai equilibrismos, guiñoles que bailan sós e unha nena que fica nunha pasarela fronte ao mar esperando pescar algún peixe, aínda que o que acabe recollendo é un zapato, unha alegoría "do lixo que tiramos" ás augas, concreta Vázquez, quen engade que en Galicia son poucos os que se animan a fabricar e expoñer autómatas, aínda que na Terra Chá está o belén de Begonte, polo que o mérito é maior, xa que tanto para Manuel como para Ero é a primeira vez que se poñen mans á obra con estes instrumentos.

As pezas de Manuel Taboada e Ero Vázquez, de Pol, narran contos a través do movemento

En definitiva, a conxunción de sons e movementos que dan orixe a un mundo de posibilidades, todo depende de se hai ou non fronteiras na imaxinación de quen os proba. "Os autómatas chaman a atención de todos", defende Ero, afastando a idea de que os xoguetes son só para os máis pequenos.

Algúns afortunados xa tiveron a oportunidade de poder desfrutar de Kinetiko ao longo desta pasada semana en Rianxo, da man da quinta edición do Titiriberia, un festival de títeres tradicionais que organiza a asociación cultural Morreu o Demo e á que ambos artistas polenses agradecen "a aposta que fixeron por nós, gustoulles moito a idea". Nesa cita tamén se puideron ver as caixiñas Lambe-Lambe, que gardan historias en miniatura no seu interior, así como actuacións de varias compañías nunha programación que dura ata este vindeiro mércores, día 30.

Pero despois desa estrea á beira do mar, a idea de Xirapaus, que compaxinarán con Trécola e A Chintofanería respectivamente, é continuar achegando as súas invencións a todos aqueles lugares nos que sexan reclamados, invitando a nenos e non tan nenos a descubrir relatos a través dunha manivela.