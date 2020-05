Manuel Rivas recupera nun blog a historia viva de Labrada e dos labradeses

"Nas navetas das casas hai grandísimos tesouros", di o artífice de darlles outra vida a esas xoias en forma de vellas fotografías. Manuel Rivas, un veciño de Labrada (Abadín) empeñado en que a historia chegue a todos, decidiu dar un paso adiante e crear o blog Labrada e os labradeses, unha fiestra aberta ao pasado da parroquia.

A paixón pola fotografía venlle dende os 15 anos, cando un tío lle trouxo de Londres a súa primeira cámara coa que fixo máis de 1.000 instantáneas. Aí comprendeu que "as fotos son un ben cultural, non son algo de un, senón de todos", así que comezou a compartilas coa familia, espallada polo planeta. "E pregunteime: e as fotos que teñen os demais?", lembra ao tempo que comeza a relatar como se fraguou un proxecto que acapara unhas 200 imaxes, máis de 200.000 visitas e 68 entradas temáticas.

Logo de facerse coas imaxes cedidas polos seus familiares, amigos e veciños viu necesaria a súa organización por bloques: xente de Labrada, historia, rochas e penas, o traballo, os capítulos escuros da parroquia, escapados da posguerra, capelas e escolas. Todas están documentadas coa súa correspondente data, aínda que non foi unha tarefa fácil, xa que "moitos tiñan unha certa idade e non están seguros", afirma, polo que recurriu a fontes documentais, como o libro de nacementos e defuncións de Labrada, ao que accedeu grazas ao párroco.

Tamén indagou nos antepasados "de fai 7.000 ou 8.000 anos" da man de Eduardo Ramil, director do museo vilalbés, -Manuel tamen realizou a súa propia árbore xenealóxica- investigou nos arquivos dixitais, no diocesano e no militar de Ferrol, e botou man de expertos como Juan Ramón Vidal Romaní, Ana Cabana Iglesias, Antonio Riveira, Manuel Regal ou Armando Requeixo.

Ese interese polo pasado labradés fíxolle traspasar fronteiras e no blog pódense atopar documentos históricos sobre calquera parroquia de Abadín. De feito, Manuel destaca como un dos descubrimentos que máis lle chamou a atención foi "saber que a viúva de Pardo de Cela se refuxiou no Castelo Grande de Castromaior cando foi axustizado", aínda que tal e como recoñece "sorpréndeste de todo canto che van contando, de como relatan o medo que todos lle tiñan ao falanxista José Viador Traseiras, que o matou un gardarríos na Fraga Vella".

Labrada e os labradeses é un proxecto vivo que comezou a albergar antigos recortes de prensa, "unha bendición» polo aporte que supoñen para quen quere saber «de onde vimos" e quen saca tempo de onde non o hai. Manuel vive da súa gandaría de raza rubia galega, pero quizais quen lle dá boa parte desa vida é a viaxe na que embarca cando se mergulla nos milleiros de recordos que non só son del, senón de todos.