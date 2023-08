A historia viva das fouces que segaron Castela

A comodidade da vida do século XXI e a falta dunha perspectiva real do que viviron os nosos devanceiros pode levarnos a pensar que aqueles segadores que se desfacían baixo o sol de Castela mentres segaban terras infinitas datan do século XVII. De todo mentira non é, pois os rexistros fixan nesa época o comezo do traslado nos meses de verán dos galegos a Castela para segar as colleitas. Pero a pesar de comezar tanto tempo atrás, o seu fin está moito máis preto dos nosos días, sendo arredor dos anos 60 do século pasado cando os homes deixaban de ir á sega porque a maquinaria comezaba a substituílos e a facer innecesaria a súa man de obra.

Precisamente as datas demostran que ese final foi onte e as mans que empuñaron as últimas fouces seguen entre nós coa capacidade para verbalizar en primeira persoa o vivido.

José Teijido dos Vilares (Guitiriz), que foi a Castela como maioral durante 14 anos. CRISTINA PÉREZ

"Aos homes de barba, cos meus propios ollos os teño visto chorar", confesa José Teijido cando lembra a dureza do traballo que os galegos desempeñaban en Castela de sol a sol, baixo unha calor abafante e tendo como única meta o diñeiro que levarían para a casa e co que poderían axudar á familia. "Aquí non había nada, non había unha peseta, era unha pobreza", relata Pepe de Visita, o nome co que coñecen a José na súa parroquia nata, Os Vilares (Guitiriz).

Pepe, que foi a Castela durante 14 anos seguidos, foi maioral dunha cuadrilla de 40 homes que recrutaba na súa parroquia e nas veciñas de Labrada, Buriz ou Xestoso, entre outras. El mesmo conseguía o traballo cos amos de Castela, unhas veces dun ano para outro e outras intercambiando cartas cos donos das colleitas, e xa no terreo repartía aos obreiros en cuadrillas de seis ou nove homes que se erguían ás cinco da mañá e se deitaban ás dez da noite durante arredor de sete semanas.

Monolito no Buriz que homenaxea aos segadores de Castela. CRISTINA PÉREZ

Hoxe se se traballa o que se traballaba alí gánase nun mes para comprar un coche e daquela aínda non chegaba para mercar unha bicicleta

"Había que ir en función da colleita, empezando onde chegaba antes e movéndose para onde viña máis tarde", explica Pepe sobre o seu sistema de organización que planificaba antes da súa viaxe en tren cara as terras castelás ou no autobús de aluguer co que levaba á súa cuadrilla.

E ademais de tratar o traballo Pepe tamén era o encargado de cobrar e logo repartir o diñeiro entre os traballadores, que recibían un soldo ou outro segundo a súa función. "Eran costumes que tiñamos daquela", apunta Pepe á vez que recoñece que as ganancias e os esforzos non se correspondían: "Hoxe se se traballa o que se traballaba alí gánase nun mes para comprar un coche e daquela aínda non chegaba para mercar unha bicicleta", compara o de Visita.

Valentín Purriños fotógrafo vilalbés natural de Labrada que mercou a súa primeira cámara cun dos soldos que gañou en Castela. NOEMI FERNÁNDEZ

Pero aínda sendo "pouco" para os tempos que corrían "xa eran cartos", sinala Valetín Purriños, que con tan só once anos emprendeu a súa viaxe a Castela como atador dunha cuadrilla. "Atar era moi duro e sobre todo para un neno, sangrábanche os brazos, o pescozo, todo... o sol queimábate polas costas. Era terrible, unha escravitude", lembra Purriños dunha función que desempeñou durante tres anos ata que no cuarto e último foi como segador.

A el, como a moitos outros, foran buscalo á casa (en Labrada, Guitiriz) para propoñerlle o traballo que por decisión propia aceptou e que lle serviu no seu segundo ano para mercar a súa primeira cámara fotográfica. "Baixeime no tren en Lugo para comprar a cámara e despois cheguei á casa con ela escondida debaixo da chaqueta para que non ma viran", relata Valentín Purriños, quen xa por aquel entón tiña claro cal era a súa paixón e precisamente o oficio ao que logo adicou a meirande parte da súa vida.

Xornada de gravación en Meira da entrevista a Marcial Rivas para o documental ‘Segadores da Órrea en Terras de Castela. Unha historia de heroes’. EP

Coma el, tamén Marcial Rivas e Cándido Rodríguez foron facer uns cartos a Castela nun tren que os levaba dende Lugo ata Medina del Campo para alí facer transbordo ata Ortigosa. Unha traxectoria que Marcial fixo durante seis anos e Cándido dous e que a primeira a fixeron xuntos.

"Meu irmán xa ía e eu decidín tamén marchar", explica Cándido, que lembra como durmían cunha saba sobre a palla que con calquera movemento subía e facía picar todo o corpo. "Pero durmías igual do canso que estabas", precisa Marcial, que mesmo recorda como durmía mentres andaba cara á finca na que segaban o que tocara: trigo, ‘algarrobas’, cebada, garavanzos...

Os mesmos que logo comían con falda cocida de cordeiro á mediodía, todos do mesmo pote e baixo o sol abrasador do que logo resgardaban a cabeza entre os mollos segados para poder descansar e durmir unha sesta.

"O recordo máis bonito era acabar a sega", conclúe sobre a súa experiencia en Castela, marcada pola dureza e as interminables horas de traballo coas que gañaban un diñeiro "para pagar as débedas que se ían acumulando ao longo de todo o ano, por exemplo na taberna", explica Rivas.

Un documental no que os segadores da Órrea contan as súas historias persoais e percepcións particulares que en conxunto constrúen a historia dos segadores de Castela

Un meirego de adopción coma Cándido, que agora xunto a outros veciños da Órrea, a súa parroquia natal, forman parte do documental Segadores da Órrea en Terras de Castela. Unha historia de heroes, dirixido por Vanesa Gómez e Laura Alonso, naturais de Espasande e Galegos (Riotorto) respectivamente, e ás que Carlos Veiga propuxo rexistrar audiovisualmente un traballo de investigación e documentación previamente realizado pola Asociación de Veciños da Órrea, "o groso estaba feito, a nós só nos chamaron para poñer a cámara e o micrófono", explica a xornalista Vanesa, que xunto á súa compañeira Laura, deseñadora e fotógrafa, gravaron unha sucesión de entrevistas que logo montaron e deron lugar a "un documental no que os segadores da Órrea contan as súas historias persoais e percepcións particulares que en conxunto constrúen a historia dos segadores de Castela e do seu traballo", sinala Vanesa quen ademais destaca que se trata dunha peza "cun valor máis documental que audiovisual, porque nós non tiñamos vinculación con este tipo de traballos".

Cándido Rodríguez nunha das secuencias da gravación. EP

Para chegar a conseguir a peza final levouse a cabo un longo proceso estendido no tempo que comezou xa no verán do 2019 e que se foi desenvolvendo de forma esporádica "cando podían os protagonistas, porque algúns emigraron e aproveitouse para gravalos cando estaban na Órrea", conta Vanesa sobre un plan de traballo que comezou sen unha data límite e rematou cunha difusión que tampouco estaba planificada.

Aínda así, o documental xa se proxectou nunha decena de localizacións, facendo paradas chairegas en Fonmiñá e Pastoriza, para agora recalar en Meira, onde este sábado 26 de agosto, ás 21.00 horas, se presentará nun acto que contará coa participación dalgún dos protagonistas para narrar en directo os seus propios recordos.

Unha cita, que coincide coa véspera da trixésimo primeira edición da Festa da Malla de Meira, que servirá para amosar o recoñecemento e o respecto que merecen todos aqueles galegos (e chairegos e meiregos) que baixo o sol e o cansancio segaron e ataron milleiros de mollos en Castela, co propósito de volver á casa cuns cartos cos que axudar á familia.