A historia real detrás do filón mineiro de Silán

O pasado golpea coa mesma intensidade coa que Moncho ou Manolo trataban de desfacer á forza e con pouca máis axuda que a das súas mans as pedras do Pico das Coiras e do Chao de Navallo hai xa uns cantos anos. Alí, a máis de 600 metros de altitude, estes dous veciños de Silán traballaron arreo durante varias décadas nunha mina de feldespato que volve a estar de plena actualidade.

A firma Urbas ten intención de volver explotar este xacemento murés ante a negativa dos veciños, que non só se opoñen ao ir e vir de camións e ás máis que previsibles voaduras, senón que tampouco confían nas abultadas cifras que traslada a compañía, que fala de que as reservas poderían estar valoradas en máis de 600 millóns de euros.

"A calidade da pedra é boa, a mellor, pero non hai nin a metade da cantidade do que din". Así de contundente se expresa Ramón Arnejo ‘Moncho’, unha das voces autorizadas para falar deste xacemento, que din que é o máis grande de España e o segundo de Europa, e no que este home pasou gran parte da súa vida laboral.

"Empecei con 27 anos na mina e xubileime con 65, aínda que esta xa levaba un ano pechada", conta nunha viaxe a través dos recordos, mentres explica que prestou os seus servizos xunto a outros tres empregados máis, todos veciños da parroquia muresa.

Pedra da mina de feldespato de Silán. M.M.

Ademais de arrincando pedra, estes homes tamén desenvolvían tarefas de moenda nuns muíños localizados en Magazos (Viveiro), onde se separaban os distintos materiais. A empresa Pernas Cerdeiras, de Viveiro, foi a primeira en explotar o xacemento, despois chegaría Rey de Fazouro, de Burela, pero por moi pouco tempo.

Para chegar ao seu posto de traballo, Moncho e o resto de compañeiros tiñan que ir camiñando ao redor de media hora cada día, pese a que no seu caso a mina non dista máis dun quilómetro da súa vivenda. Antes non había boa comunicación, pero agora, tampouco.

"Traballabamos de luns a sábado. Non se cobraba moito, cando empecei unhas 5.000 pesetas, non era nada. O máximo que cheguei a percibir foron 10.000", explica este home de 79 anos, que asegura que o traballo era "moi duro". "Sacabamos a pedra a pico, pala e sacho. Non había máis", rememora botando a vista atrás.

Co seu esforzo retiraban ao redor dunhas 30 ou 40 toneladas á semana, que eran trasladadas nun camión cara a Burela ou Sargadelos. "Empregábase para facer louza e tamén baldosas", conta Moncho, que pola súa afección á caza percorre regularmente as terras nas que se asenta este filón.

Ramón Arnejo cunha "finura" feita con pedra da mina de Silán. M.M.

"Urbas só ten en propiedade unha hectárea de terreo das 40 nas que se estende a mina", explica este veciño, que bota en falta, igual que moitos outros, máis comunicación por parte da empresa.

"Houbo só unha reunión na que viñeron pedirnos permiso para facer prospeccións, e xa non se volveron comunicar", explica, mentres reclama que antes de falar de expropiacións —a cifra que se baralla é que a firma quere pagar ao redor de 36 céntimos o metro cadrado— senten cos propietarios.

Moncho estivo presente "en todas as sondaxes" que se fixeron na zona, e coñece case cos ollos pechados cada pedra do lugar. Ademais é quen de recoñecer nun anaco minúsculo de rocha se esta ten carbón, mica, cuarzo ou feldespato.

Unha depuradísima técnica que comparte con Manuel Carballido ‘Manolo’, outro dos veciños de Silán que traballou na mina —o seu fillo tamén estivo nos últimos anos, antes de que pechase definitivamente hai 16—. "Como non imos diferencialo se botamos 20 anos escollendo nela?", reflexiona un home que defende que todo o bo "xa se sacou".

Manuel Carballido, outro dos extraballadores da mina e veciño de Silán. M.M.

"Para mover un camión de pedra hai que descubrir dez", di, consciente das dificultades que entraña este tipo de explotación, que ademais neste caso "está en cuña". "Todo o material bo vén en diagonal, e é moi laborioso retiralo. Non hai pedras subterráneas por moito que profundicen ata os 85 metros", insiste Manolo, que recorda que nunha das últimas sondaxes que fixo unha empresa vasca el tamén participou.

"Tiveron que levar os bois máis grandes que había para poder mover a maquinaria que trouxeron", relata este veciño, que está un pouco preocupado polo que o futuro lle deparará á parroquia se se cumpre co anunciado, aínda que igual que o seu compañeiro Moncho, defende que todo é "palla para o palleiro". Haberá que esperar para contar as seguintes páxinas desta historia.

Empresa: Urbas conta coa autorización da Xunta para explotar a mina

Urbas recibiu o pasado mes de decembro a autorización da Xunta de Galicia para explotar a mina de ceo aberto de Silán -e co anuncio logrou subir un 7% a súa cotización en bolsa-, que contaría cunhas reservas de doce millóns de toneladas valoradas en 660 millóns de euros, segundo as cifras que trasladan dende a compañía.



Extracción

A previsión coa que traballa a firma é poder chegar a extraer ao redor de 200.000 toneladas anuais de feldespato, que poderían incrementarse de maneira sucesiva ata as "500.000 mediante la puesta en explotación de otros frentes mineros y la apertura de otras cuatro concesiones colindantes", explican desde Urbas.



Prezos

Unha vez tratado e refinado, o material extraído da mina de Muras podería alcanzar un prezo de mercado de 130 euros por tonelada.



Emprego

Segundo as cifras que manexan dende a compañía, e aproveitando as sinerxias coa súa construtora Murias, que participará con persoal técnico especializado e coa súa maquinaria, poderían xerar "más de una veintena de empleos".



Procesado

Urbas está estudando a apertura dunha planta de procesado e a mellora dos canais de venda e de distribución polo valor estratéxico do feldespato na industria española.