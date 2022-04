Trovadoras medievales: historia que lo es aunque no aparezca

Era un día como otro cualquiera en el IES Fonmiñá de A Pastoriza. Alumnos y alumnas, algunos aún medio dormidos, afrontaban su primera clase. "Que toca? Matemáticas? Inglés?", "Pero non había clase con Socorro?", se identificaban voces aquí y allá, hasta que de repente, algo cambió. Se oyó un fuerte estruendo. ¿Una explosión? ¿Música medieval? ¿Qué extraño fenómeno está aconteciendo en este pequeño instituto chairego?

Ante el asombro de estudiantes y profesores, seis trobairitz, María de Francia, Na della Castelloza, Condesa de Día, Bieiris de Romans, María Balteira y Azalais de Porcairagues, aparecieron de la nada en el IES Fonmiñá. "Seica se meteron nunha máquina do tempo", comentaba, con sorpresa, un alumno. "Nós escoitamos algo semellante a unhas explosións", apuntaba otra. "Apareceron nas nosas aulas indignadas", aseguraba su compañera.

Según cuentan en el centro, las artistas medievales habían tenido acceso a algún libro de Lengua Castellana y Literatura y se habían quedado realmente sorprendidas al ver que ni siquiera aparecían mencionadas. "Pero, ¿cómo pueden conocernos si no estamos?", dicen que se preguntaban. Y decidieron solucionarlo ellas mismas.

No se sabe muy bien cómo, pero consiguieron viajar en el tiempo hasta el presente e intentar corregir la, a su juicio, imperdonable ausencia en los libros de texto, dando a conocer ellas mismas su vida y su obra.

Las trobairitz, en una de las aulas del instituto de A Pastoriza. IES FONMIÑÁ

"Cuando llegamos al IES Fonmiñá, nos sorprendió mucho que nadie supiera quiénes éramos. En nuestra época, nos conocía y respetaba todo el mundo", explica Bieiris de Romans, que recuerda que a su llegada ni siquiera tenían muy claro dónde estaban: "Nos costó ubicar la época, pero la profesora de Lengua Castellana y Literatura, muy amablemente, nos ayudó".

"¡Qué indignación que las nuevas generaciones estudien contenidos literarios machistas y que las editoriales no hagan nada para solucionarlo!", lamenta De Romans, que reconoce que tal vez no haya perdurado mucha información sobre ellas, pero, aún así, al menos nombrarlas "no estaría mal".

También María Balteira mostró su indignación por el desconocimiento generalizado: "Lo que menos me gustó es que no nos conociera nadie. Yo sinceramente pensaba que en un futuro sabrían de nosotras", lamentó. "Aunque los alumnos y alumnas del centro ahora nos conozcan, deberían mencionarnos en otros centros también", deseaba Bieiris de Romans, mientras Balteira se alegraba de que al menos en A Pastoriza ya puedan identificarlas: "Supongo, y espero, que ahora los alumnos y alumnas ya dirán nuestros nombres. ¡Y que los dirán con la cabeza bien alta!".

Tras su paso por las aulas del instituto, la trovadora destacó especialmente "los aplausos que nos dedicaron, la atención, los marcapáginas, conocer A Pastoriza y su verdura... Todo totalmente maravilloso". "¡Ojalá pueda volver a utilizar pronto la máquina del tiempo!», concluye María Balteira sobre un viaje que también le ha permitido reencontrarse con las otras cinco trovadoras.

En el IES Fonmiñá han sabido apreciar este extraño fenómeno que les ha permitido profundizar en el conocimiento de un "grupo de mulleres de orixe nobre que, nos séculos XII e XIII, a través dos seus versos, se declararon abertamente á persoa amada, rompendo coa tradición do amor cortés".

La felicidad, la pasión, la igualdad o incluso la crítica a los matrimonios concertados centró el trabajo de estas grandes autoras, que en cada intervención en las aulas pastoricenses insistieron en la necesidad de que figuras como la suya tengan visibilidad.

Llegada de las trobairitz al centro. IES FONMIÑÁ

E incluso repartieron regalos: en todas las clases por las que pasaron entregaron marcapáginas con sus respectivas biografías, elaborados por los alumnos de tercero de secundaria, que al parecer algo tuvieron que ver con este extraño salto temporal. También sus seis compañeras de clase, Carmen, Sara, Carla, Matilda, Andrea y Johana parecían manejar información privilegiada sobre la visita de las trobairitz.

"Esta actividad que nos propuso Cristina Rivero, nuestra profesora de Lengua Castellana y Literatura, nos pareció muy buena idea y nos apuntamos enseguida, ya que nos pareció interesante, educativo e importante visibilizar a las mujeres de la época", precisan las cómplices de este viaje en el tiempo, que se documentaron todo lo que pudieron sobre las visitantes del pasado.

"Fue una idea innovadora que nos encantó. La idea de exponer los contenidos en las diferentes aulas del centro fue muy interesante, no solo para nosotras, sino para el resto de nuestros compañeros y compañeras", aseguran, además de incidir en que compartir tiempo con la trobairitz les ha permitido adquirir conocimientos sobre ellas "que casi nadie sabe" y sacar una conclusión clara: "Las trobairitz están infravaloradas por la posición de los trovadores de la época".

"Sabemos que las mujeres pueden escribir igual o mejor que los hombres que se encuentran en nuestros libros. La pregunta es: ¿por qué no les otorgamos los mismos reconocimientos?", se preguntan las seis alumnas de tercero. ¿Alguien puede darles una respuesta?

Trobairitz: ¿quién es quién?

María de Francia

Poetisa nacida en la Isla de Francia cuya identidad real se desconoce. Ella misma firmó sus obras como María y afirmó ser de Francia. Tras varias investigaciones, se determinó que pudo pasar un tiempo considerable en Inglaterra, en la corte de Enrique II. Fue la primera poetisa en lengua francesa y dominaba el latín y el inglés medio. Entre sus obras se encuentran: Lais (tomó todos sus argumentos de los lais bretones), Isopete (primera adaptación en lengua romance de las fábulas de Esopo) y El purgatorio de San Patricio. María de Francia luchó por la igualdad entre hombres y mujeres, y criticó los matrimonios concertados.

Na della Castelloza

Noble, poetisa y trobairitz de Auvernia de principios del siglo XIII, de la que se conservan tres (quizás cuatro) canciones, pero sin música. Su vida —biografía de la época— la definía como bella, educada, alegre y sin preocupaciones. Casada con Truc o Turc de Meyronne, señor del castillo de Meyronne, amó a Arman de Breon, señor de Mardogne, para quien escribió poemas y canciones. Los temas de sus obras tratan generalmente de amores imposibles en el tono habitual del amor cortés.

Condesa de Día

Es la más conocida de las trovadoras provenzales en lengua occitana de finales del XII. Conocida como Beatriz y de acuerdo con su vida, fue esposa de Guilhèm de Poitiers y amó al trovador Raimbaut de Orange, al que dedicó algunas de sus obras. La Condesa se rebeló contra las rígidas reglas dictadas por los intereses masculinos y escribió textos bastante apartados de la estricta estética del amor cortés. Los poemas de Beatriz a menudo eran acompañados por la música de una flauta y sobrevivieron cinco de sus composiciones. Su canción en occitano A chantar m'er de so qu'eu no volria es la única pieza trovadoresca de autoría femenina cuya música sobrevive intacta.

María Balteira

Nacida en Armea, Coirós, vivió en el siglo XIII y fue muy popular en la corte de Alfonso X el Sabio. María era una soldadera, esto es, una mujer que entretenía a los cortesanos con su baile y su canto durante la actuación de los juglares y trovadores. Solía acompañar a los soldados durante las campañas militares y por su trabajo recibía una soldada como salario, de ahí su nombre. Se dice que María ejerció de soldadera para no tener que someterse a un marido o a la Iglesia y poder decidir qué hacer con su vida con total libertad. Tenía mucho talento para el espectáculo, pero solo le dedicaron varias cantigas de escarnio por su forma de vida: jugaba a los dados, hacía trampas, enamoraba a trovadores y cortesanos.

Bieiris de Romans

Fue una trobairitz de la primera mitad del siglo XIII. En el único manuscrito que conserva su poesía figura 'Bieiris de R.', por lo que se supone que la R hace referencia a Romans, su lugar natal. Nos dejó una canso, Na Maria, pretz e fina valors (Doña María, en su mérito y distinción), dirigida a otra mujer llamada María. Se ha debatido acerca de si su poema está dirigido a la Virgen María o a una mujer llamada María. Lo cierto es que el poema está escrito en el estilo típico de trovador de amor cortés y se ha especulado sobre la homosexualidad de Bieiris de Romans.

Azalais de Porcairagues

Se sabe poco sobre la vida de esta trobairitz de la última parte del siglo XII. Se dice que era originaria de los alrededores de Montpellier y que amó a Gui Guerrejat, hermano de Guillermo VII de Montpellier, quien se hizo monje. En sus versos debatió si el dinero era un obstáculo en las relaciones amorosas. Se conservan estos versos de ella: "Ar em al freg temps vengut/quel gels el neus e la fainga/el aucellet estan mut,/c'us de chanter non s'afrainga. (Ahora llegamos al tiempo frío/cuando el hielo y la nieve y el barro/y los pajaritos están mudos/porque nadie se inclina a cantar)"