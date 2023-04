El hidroducto entre Guitiriz y Zamora: objetivo 2030

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se mostró este martes "muy satisfecho" de la "alianza" con Enagás y afirmó que "no podemos perder oportunidades históricas para Galicia que, sin duda, sabrán aprovechar" en otros lugares "si las dejamos pasar".

Rueda hizo estas declaraciones durante el acto para firmar "el Pacto pola Enerxía" con Enagás, que tuvo lugar en la Casa Habanera de Guitiriz, en el que también participó el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde.

La Xunta acordó con Enagás desarrollar un pacto energético que garantiza que la empresa realizará diferentes inversiones en la comunidad para impulsar el transporte de hidrógeno y gases renovables.

Entre ellas, está la construcción del hidroducto entre Guitiriz y Zamora para garantizar la conexión gasística entre Galicia y la meseta.

La empresa asume como objetivo obtener el reconocimiento de este nodo como Proyecto de Interés Común (PCI) para la Unión Europea y poder ponerlo así en operación en el 2030.

Según explicó el presidente gallego, se trata de un “paso más” en un proceso de transición energética “que ya está en marcha y al que Galicia aspira a estar en la cabecera”.



"Estamos muy satisfechos de esta alianza con Enagás. Pone fin a una serie de años en los que tuvimos nuestras legítimas discusiones, nuestras diferencias", dijo Rueda, algo que "ha valido para unirnos, para trabajar juntos, por Galicia, pero también, por qué no decirlo, por el resto de España".

"Quedamos conectados con el resto de España y eso es fundamental", dijo Rueda, quien también recordó que este acuerdo beneficiará a muchas empresas gallegas y "si se benefician las empresas y crean riqueza, se beneficia Galicia".

El presidente de la Xunta recordó que "nuestra posición geográfica, que en algún momento pudo suponer una desventaja, ahora se convierte en una ventaja enorme", porque Galicia tiene "viento para producir energías renovables", así como "recursos hídricos", sin olvidar "nuestra posición en la costa, con nuestros puertos tan cerca de tantísimas cosas".

"Hay que aprovecharlo", dijo Rueda, con el desarrollo de "todos estos proyectos", pero "con sentidiño". "Creo que lo estamos haciendo en la Xunta de Galicia", precisó, porque "hay cosas que no se pueden hacer, y por lo tanto no se harán", pero "combinando respeto medioambiental, planificación económica y planificación energética", hay muchos proyectos que "se pueden y deben hacerse". "No podemos perder oportunidades históricas para Galicia", insistió