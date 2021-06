Tres heridos en Vilalba tras volcar el vehículo en el que viajaban

Tres personas resultaron este sábado heridas en Vilalba tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban, cuando circulaba en torno a la medianoche por la carretera que une las parroquias de Mourence y Santaballa (LU-P-6517).

El incidente ocurrió en el punto kilométrico 2,600 y, según el 112 Galicia, a quien le llegó el primer aviso por parte de Urxencias Sanitarias del 061, donde recibieron la llamada de un particular alertando de que había escuchado el ruido de un accidente. Poco después, otro particular se ponía en contacto con el 112 indicando que estaba viendo el accidente y que había personas heridas pero no atrapadas.

Desde el 112 Galicia se movilizó al Subsector de Lugo de la Guardia Civil de Tráfico y se pasó aviso a los bomberos de Vilalba, la Policía Local y el servicio municipal de emergencias.