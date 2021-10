Aparatoso accidente en As Pontes: un coche se sale de la vía y vuelca en la DP1802

Un aparatoso accidente en As Pontes movilizó a última hora de la tarde de este lunes a los efectivos de emergencias. El 112 Galicia recibió el aviso a las 20.13 horas de que un vehículo se había salido de la vía en A Pedra do Couto, en la carretera DP1802 a su paso por la parroquia pontesa de Ribadeume, y había volcado.

Desde la central se dio aviso en seguida al 061, a la Policía Local, a Protección civil de As Pontes y a los Bombeiros do Eume, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos, ya que el conductor del vehículo siniestrado —y único ocupante— logró salir del coche por sus propios medios. De hecho, no perdió la consciencia y, a la espera de la evaluación de los sanitarios, parecía encontrarse bien y no presentaba aparentemente lesiones de gravedad.

Fue requerida igualmente la presencia de una ambulancia para su examen médico.