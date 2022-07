Herido el conductor de un camión que se salió de la vía que une Rozas y Abadín

El conductor de un camión que transportaba combustible resultó herido este jueves por la tarde tras salirse de la vía con su vehículo en la LU-113 (Rozas-Abadín).

El suceso ocurrió poco antes de las 20.00 horas cuando, por causas que se desconocen, el camión, que circulaba en dirección Castro de Ribeiras de Lea, se salió de la vía por el margen izquierdo a la altura del kilómetro 8, chocando con varios árboles y arbustos y bajando por un pequeño terraplén.

Un particular alertó de lo ocurrido a la central de emergencias del 112, indicando que el conductor no podía salir por sus propios medios, por lo que se movilizó a los bomberos del parque comarcal de Vilalba, que finalmente no tuvieron que intervenir, y a los servicios sanitarios, que evacuaron al herido al hospital Ollos Grandes de Lugo.

Hasta el lugar también acudieron agentes del subsector de Tráfico de Lugo y personal del servicio de mantenimiento de carreteras.

Pese a lo aparatoso del accidente y el tipo de carga que llevaba el camión, no se produjo ningún derrame ni vertido en la zona.